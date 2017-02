Cidades da região oferecem várias opções para o Carnaval 2017

Você confere tudo que vai acontecer em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus:

OSASCO

Entre os dias 25 e 28. A unidade do SESC Osasco receberá os blocos: Mamãe eu quero, Carregue a Pilha, Bloco Bebê e Orquestra Frevança. O Sesc Osasco fica na avenida Sport Corinthians Paulista 1300

O bloco “Mamãe eu Quero” irá proporcionar ao público a alegria de participar do Carnaval com segurança. O objetivo é incentivar o gosto pela fantasia, a descoberta da música brasileira e favorecer as brincadeiras entre as famílias em locais públicos. Já o bloco “Carregue a Pilha”, traz uma reflexão ecológica sobre a importância de recarregar as pilhas, preservação da camada de Ozônio e a utilização de energia limpa como a solar. As apresentações ocorrem nos dias 25 e 27 de Fevereiro sendo ás 11h e 14h30 respectivamente.

As oficinas de Pintura corporal e Confecção de máscaras carnavalescas pretendem acrescentar mais estilo para a festa dos foliões, atendendo todas as idades e com matérias de fácil manuseio. Os instrutores da unidade vão auxiliar todos os participantes. A oficinas acontecem entre os dias 25 até 28/02, sendo às 11h a oficina da Pintura Corporal e a partir das 14h Máscaras Carnavalescas.

A proposta do Bloco Bebê, consiste em um grupo de artistas no qual a maioria dos músicos convidados é de mães e pais recentes, que tocarão carregando seus bebês em slings, ou gestantes. No qual os timbres dos instrumentos são especialmente escolhidos para agradas aos ouvidos dos bebês. O bloco se apresentará nos dias 26 e 28 de Fevereiro, a partir das 11h.

A Orquestra Frevança, formada especialmente para as comemorações do centenário do frevo, traz em seu repertório um panorama da trajetória desse ritmo pernambucano e demais músicas do universo carnavalesco. A apresentação do bloco acontecerá nos dias 26 e 28 de Fevereiro, a partir das 14h30.

Para o feriado de Carnaval, a unidade em conjunto do grupo de cultura popular Lira dos Autos, convida os foliões para o “Arrastão de Carnaval”, uma grande festa em que o público caminhará entre as avenidas ao arredor da unidade. O arrastão acontece no dia 28/02, às 18h.

Todos os eventos acima serão realizados no Sesc Osasco.

Blocos de rua em Osasco:

Bloco: G. R. C. S ESCOLA DE SAMBA SÃO JORGE

Dia da saída do bloco: 24/2

Endereço de concentração: Rua Antônio Ricardo Ventura, 28 – Vila Ayrosa – Osasco

Horário de concentração do bloco: 16h

Horário da saída do bloco: 20h

Local do término: (mesmo local)

Horário do término: 1h

Bloco: BELA ÉPOCA

Dia da saída do bloco: 28/2

Endereço de concentração: Av. Manoel da Nóbrega, 815 – Adalgiza – Osasco

Horário de concentração do bloco: 14h

Horário da saída do bloco: 15h

Horário do término: 18h30

BARUERI

O Shopping Tamboré preparou uma programação muito especial para os pequenos curtirem os dias de folia com toda a família. Nos dias 27 e 28 de fevereiro (segunda e terça-feira de carnaval), das 15h às 18h, todos estão convidados para curtir o melhor Bailinho de Carnaval da região.O Bailinho será animado ao som de uma bandinha de carnaval que tocará marchinhas durante toda a festa. Além de cantar e dançar, as crianças podem ir fantasiadas e no local ganharão kits exclusivos com confete e serpentina. Para a diversão ficar ainda melhor, os foliões-mirins também poderão participar de oficinas e brincadeiras recreativas acompanhados de monitores. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Eventos.

O Iguatemi Alphaville também fará baile com brincadeiras e atividades infantis, nos dias 25, 26 e 27. O evento acontece no Espaço Cultural do shopping, no Piso Tocantins, e contará com um ateliê de pintura facial e promotores da Vila Animada, que prometem muita diversão aos pequenos. Crianças de até 14 anos poderão participar das atividades, que serão realizadas em uma sessão por dia, das 15h às 19h. A entrada no bailinho é gratuita e as vagas são limitadas.

No Parque Shopping Barueri (Rua General de Divisão Pedro Rodrigues das Silva 400), haverá oficina para criação de máscaras nos dias 25 , 26 e 28, das 14h às

CARAPICUÍBA

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Cultura, prepara a edição 2017 do Carnaval da Família, realizada na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba nos dias 25 e 26 de fevereiro (sábado e domingo), das 15h às 21h com a entrada gratuita.

As crianças terão um espaço especial para comemorar o Carnaval no Plaza Shopping Carapicuíba. De 25 a 28 de fevereiro, eles serão os convidados especiais do Shopping para um Bailinho de Carnaval. O evento acontecerá na Praça de Alimentação, das 15h às 18h, com entrada gratuita. Na terça-feira, 28, durante o baile de carnaval o Plaza Shopping de Carapicuíba fará o concurso da melhor fantasia.

SANTANA DE PARNAÍBA

22/02 ás 22h: GRITO DA NOITE (Praça 14 de Novembro) 23/02 ás 21h: BRIGA DE GALO (Rua Bartolomeu Bueno) CARNAVAL 24/02 às 19h30: BANDA DE MARCHINHA (Praça 14 de Novembro) às 23h: GRITO DA NOITE (Praça 14 de Novembro) 25/02 às 14h: MATINÊ INFANTIL (Cine-Teatro) às 18h: BANDA DE MARCHINHA (Praça 14 de Novembro) às 20h: SAMBA PRAS MOÇAS (Rua Suzana Dias) 26/02 às 14h: MATINÊ INFANTIL (Cine-Teatro) às 16h: BLOCO “QUE A BREJA ESTEJA COM VOCÊ” (Largo da Matriz) às 18h: MOCIDADE SÃO LUIZ (Rua Bartolomeu Bueno) às 20h: BLOCO KB+1 (Rua Bartolomeu Bueno) 27/02 às 14h: MATINÊ INFANTIL (Cine-Teatro) às 16h: BATERIA SUFRUTUVERDEUS (Rua Bartolomeu Bueno) às 20h: VOVÔ DA SERRA DO JAPI (Rua XV de Novembro) 28/02 às 14h: MATINÊ INFANTIL (Cine-Teatro) às 16h: BANDA DE MARCHINHA (Praça 14 de Novembro) às 18h: BLOCO KB+1 (Rua Bartolomeu Bueno) às 19h: BLOCO GARNIZÉ (Rua Bartolomeu Bueno) às 20h: BLOCO “QUE A BREJA ESTEJA COM VOCÊ” (Largo da Matriz)

PIRAPORA DO BOM JESUS

A Prefeitura de Pirapora do Bom Jesus já está com a programação montada para os cinco dias de carnaval, neste ano com o tema “Carnaval na Selva – Uma Folia Amazônica”. Por ser considerada uma festa cultural e tradicional da família piraporana, a Secretaria da Cultura não mediu esforços para a realização dos festejos deste ano que incluem os bailes, desfiles, escolha da Rainha e do Rei Momo, a tradicional canja da ressaca (na Casa do Samba), entre outras coisas.

A programação começa na sexta-feira, 24 e segue até terça-feira, 28 de fevereiro. Vale destacar que no domingo, segunda e terça-feira a Casa do Samba servirá a tradicional feijoada com apresentações de samba de pagode.