A Polícia Civil de Osasco e o Policiamento Ferroviário prenderam na manhã desta quinta-feira, 18, cinco pessoas comercializando Bilhete Único na estação Antonio João em Barueri.

A operação contou com apoio da GCM Barueri. De acordo com as autoridades policiais que participaram da ação, quem compra essas passagens também comete o crime de Estelionato art.171.

As cincos pessoas ficarão a disposição da justiça.