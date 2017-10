Cine Drive-in está de volta ao Shopping Continental

Fotos: Rafael Beraldo

O Cine Autorama, projeto de cinema ao ar livre, que retoma o modelo do charmoso drive-in, onde as pessoas assistem aos filmes no conforto dos próprios carros, lança na cidade de São Paulo o conceito de cinema Pop-up. A cada três meses um espaço exclusivo será selecionado para se tornar uma sala de cinema ao ar livre. A estreia é no Continental Shopping, onde o Cine Autorama começou, em 2015. A programação procura mesclar filmes retrô, produções atuais e trazer também uma programação dedicada as crianças.

De outubro a dezembro, serão realizadas 16 sessões no estacionamento do shopping, com duas sessões de filmes diferentes, aos sábados e domingos, a cada duas semanas. A exceção será a última semana, dias 9 e 10 de dezembro, quando no sábado serão exibidos três filmes e no domingo apenas um. O projeto terá início no dia 21, com os filmes “Os Caça-Fantasmas 2”, às 19h30 e “Mulher Maravilha”, às 21h45. Já no dia 22, serão exibidos os filmes “Divertida Mente” e “A História sem Fim”, às 19h30 e 21h30 respectivamente.

Um dos grandes diferenciais do Cine Autorama é a transmissão do som do filme feita pelo rádio FM. As pessoas podem sintonizá-lo pelo rádio do carro ou pelo celular. No dia 25 de novembro, às 22h, durante a exibição de “O Magico de Oz”, o público terá duas opções de áudio: a trilha original ou a sincronia com o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.

Em todos os eventos haverá uma apresentação surpresa na abertura. Também será possível curtir a rádio “Rockerama”, comandada pelo DJ Pio (Giro Discos). Outra atração: sempre haverá um Food Truck convidado, assim como venda de pipoca e bebidas.

O valor da entrada é R$ 35,00 por pessoa, R$ 17,50 a meia-entrada ou de R$ 50,00 por veículo (passageiros ilimitados). Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência, através do site www.cineautorama.com.br.

Uma breve história do Cine Autorama

O projeto foi iniciado em 2015, em parceria com o Shopping Continental. Foram realizadas 16 sessões ao longo de dois meses, como evento especial de aniversário do shopping. Foram exibidos filmes como “E.T – O Extraterreste”, “Os Caças-Fantasmas” e “Titanic”. Durante o período, estiveram no local cerca de 1.120 carros e 2.800 pessoas.

Em 2016, o Cine Autorama participou do circuito CPFL Cultura e Arte. Foram 40 sessões em 20 cidades no interior de São Paulo, ao longo de quatro meses: Altinópolis, Avaré, Barretos, Bebedouro, Brodowski, Capivari, Hortolândia, Ibitinga, Itapira, Ituverava, Jaú, Matão, Mirassol, Mococa, Monte Alto, Orlândia, Paulínia, São Joaquim da Barra, São José do Rio Preto e Taquaritinga. Cerca de 2.260 carros e 5.600 pessoas compareceram.

Este ano foi o primeiro em que o Cine Autorama saiu do estado de São Paulo. Foram visitadas dez cidades do interior de São Paulo e cinco cidades do interior do Rio Grande do Sul (outras cinco cidades estão recebendo no Cine Autorama no final de setembro e início de outubro). A expectativa é que nos dois estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, a programação seja assistida por um total de 7.500 pessoas. “A ideia é despertar a curiosidade do público, resgatando o cinema drive-in e, claro, o interesse para o próprio Cinema. No final, queremos que as pessoas aproveitem e se divirtam com essa experiência nostálgica”, diz o diretor.