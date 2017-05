Citações Televisivas

O “Vídeo Show” está tentando dar uma força para “Os Dias Eram Assim”. Tática sempre muito usada na Globo. A minissérie não é ruim, mas está longe de ser boa. Se é que você me entende.

Continuo triste assistindo “Senhora do Destino” (Globo). É muito ator bom já falecido. Dá um aperto no coração.

E a semana começou com uma grande polêmica no mundo artístico. Uma atriz não aceitou comer abóbora no programa da Ana Maria Braga. Difícil sobreviver depois disso.

Falando de uma coisa engraçada…

O “Jogo Aberto”, programa de esportes da Band, fez uma brincadeira com o Santos e torcedores sem humor ficaram revoltadinhos. Eu gosto muito de jornalismo com humor. Torcedor só gosta de piada com o time dos outros.

Brasil e suas polêmicas tontas.

Saudade dos bons programas da TV Gazeta. A emissora tinha criado atrações interessantes, mas a grana curta fez muitos desaparecerem da programação. Uma pena.

E o Marcelo Rezende resolveu falar abertamente sobre o seu problema de saúde. Para o apresentador eu desejo melhoras, e que a Record não faça desse fato um show.

Lembrando, nem todo famoso é obrigado a expor sua vida pessoal na televisão. Tem total direito de ser reservado.

Aproveitando…

Não tenho nada contra um artista ser candidato em alguma eleição. Qual o problema? Todos têm direito de se candidatar. Qualquer um.

Se existe algo que eu não gostei muito em “Rock Story”, Globo, foi a atuação do Rafael Vitti. Apesar de que o ator melhorou muito ao longo da trama.

Gosto do Celso Zucatelli (Rede TV), mas não acho nada legal quando o cara começa gritar indignado com alguma notícia. Fica tudo muito forçado.

O César Tralli voltou ao jornalismo da Globo depois de suas férias. E voltou com tudo, opinando sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis.

Mudando de assunto…

Já citei aqui que transmissões esportivas na TV estão muito mais faladas. Comentadas. E outra coisa que estou reparando, o jornalismo está cada dia mais explicativo. Não é só apresentar a notícia, é explicar para o telespectador.

Por que gosto de algumas novelas do SBT e da Record?

Porque algumas tramas não têm dinheiro para cenários fantásticos ou cenas mirabolantes. Com isso, muita coisa é compensada com um bom texto. A história é gostosa de assistir.

Não lembro se já falei, mas…