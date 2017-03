Clientes ganham par de ingressos para circo em Osasco a cada R$ 30 em compras de chocolate

Até 23 de abril, o Carrefour realiza campanha que levará clientes Nestlé ou Garoto para assistir a uma apresentação do Circo Fantástico. A cada R$ 30 em compras de tabletes acima de 100g das marcas, em 25 lojas da rede participantes na Grande São Paulo, os clientes ganham um par de ingressos para a atração. Com cerca de 3.000 m2 e 30 artistas, a tenda estará situada no estacionamento do Carrefour de Osasco e as apresentações acontecem a partir do dia 31 de março, de quarta a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. Ao todo, serão distribuídos centenas de ingressos por dia para mais de 40 apresentações do circo catarinense.

O cupom fiscal, que será trocado pelos ingressos, será entregue no ato da compra, diretamente no caixa dos hipermercados da rede, com indicação da quantidade de entradas as quais o cliente tem direito. A retirada dos ingressos deve acontecer na Drogaria Carrefour situada na mesma loja – com exceção da unidade de Pirituba*, onde a retirada dos ingresso acontece diretamente no caixa. Para conferir a atração, o cliente deve seguir as instruções e entrar em contato com o SAC para agendar o melhor dia e horário disponíveis.

Serviço

Campanha Circo Fantástico

Data: de 29/03/2017 a 23/04/2017

Horário: de quarta a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30

Local: Carrefour Osasco

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.542, Vila Yara – Osasco

Unidades Carrefour participantes:

Osasco: Avenida: dos Autonomistas, 1.542, Vila Yara – Osasco/SP

Tamboré: Avenida Piracema, 669, Tamboré – Barueri/SP

*Pirituba: Avenida Mutinga, s/nº, Pirituba – São Paulo/SP

Raposo Tavares: Rodovia Raposo Tavares, 17,5 Km, Jardim Cambará – São Paulo/SP

Villa Lobos: Avenida José de Oliveira, s/nº, Pedreira – São Paulo/SP

Diadema: Avenida Presidente Kennedy, 635, Jardim Remanso-Diadema/SP

Butantã: Avenida Professor Francisco Morato, 2.718, Caxingui – São Paulo/SP

Pinheiros: Avenida das Nações Unidas, 15.187, Vila Gomes – São Paulo/SP

Interlagos: Avenida Interlagos, 2.501, Jardim Consórcio – São Paulo/SP

Jabaquara: Avenida Engenheiro George Corbisier, 283, Jabaquara – São Paulo/SP

Brooklin: Avenida Santo Amaro, 4.815, Brooklin – São Paulo/SP

Giovanni Gronchi:Avenida Alberto Augusto Alves,50, Vila Andrade – São Paulo/SP

Morumbi: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, Jardim Londrina – São Paulo/SP

Interlagos: Avenida Interlagos, 5.800, Interlagos – São Paulo/SP

Imigrantes: Ribeiro Larcerda, 940, Bosque da Saúde – São Paulo/SP

Cambuci Lion: Praça Alberto Lion, 100, Cambuci – São Paulo/SP

Taboão da Serra: Rodovia Regis Bittencourt, 1.835, 271,5 Km, Cidade Intercap – Taboão da Serra/SP

Anchieta: Via: Anchieta, 3.398, Saúde – São Paulo/SP

Casa Verde: Rua Marambaia, 200, Casa Verde – São Paulo/SP

Penha: Avenida Amador Bueno da Veiga, 2.521, Penha de França – São Paulo/SP

Limão: Avenida: Otaviano Alves de Lima, 1.824, Limão – São Paulo/SP

Aricanduva: Avenida: Rio das Pedras, 555, Jardim Aricanduva – São Paulo/SP

Tietê: Avenida: Morvan Dias de Figueiredo, 3.177, Vila Guilherme – São Paulo/SP

Alphaville: Avenida DoutorYojiroTakaoka, 3.496, Alphaville – Santana de Parnaíba/SP

Tucuruvi: AvenidaTucuruvi, 248, Tucuruvi – São Paulo/SP