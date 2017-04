Colégio Bela Vista inaugura nova Unidade BV Kids

Com a presença de pais, funcionários, alunos, amigos e convidados, a diretora e mentora do Colégio Bela Vista, a Pedagoga e Psicóloga Cidinha Rodrigues rompeu a fita de inauguração da “Unidade BV KIDS”. A unidade foi inaugurada para atender pedidos de pais e as necessidades dos seus futuros “pimpolhos”. O colégio iniciou suas atividades em 1994. A rede conta a partir de agora com seis unidades sendo quatro da Turminha do Pimpolho, o Colégio Bela Vista que fica na Avenida Santo Antônio desde 2004 e agora com sua mais recente conquista o “Colégio BV Kids” que tem profissionais muito bem treinados, oferecendo aos alunos ensino de alta qualidade.

Cidinha afirma que em breve além do Ensino da Educação Infantil e Fundamental, o Médio fará parte do Currículo Escolar da instituição. A diretora revela ainda que seu maior sonho é implantar o quanto antes a Universidade para a graduação e preparação profissional de seus alunos.