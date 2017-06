Coleta Externa da Pró-Sangue inaugurará campanha de doação de sangue em Barueri

Em comemoração ao Junho Vermelho, a cidade de Barueri promove ampla campanha de doação de sangue. O lançamento do evento ocorre nesta segunda-feira, dia 12, durante a realização de uma coleta externa organizada pela Fundação Pró-Sangue.

Promovida pela Secretaria Municipal da Mulher de Barueri, a iniciativa será aberta ao público externo e acontecerá na quadra poliesportiva da própria secretaria.

Para sensibilizar a comunidade barueriense a participar dessa jornada de cidadania, a Prefeitura do Barueri promoveu no final de maio um ciclo de palestras, por intermédio do programa “Mais Vida, Doe Sangue” da Pró-Sangue.

Para quem quiser participar da coleta externa, a quadra poliesportiva da Secretaria da Mulher fica na avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto. O evento ocorre das 8 às 16 de horas, com intervalo de almoço das 12h30 às 14 horas.

Aqueles que não puderem participar do evento poderão contribuir com a campanha fazendo sua doação no posto de coleta Barueri, localizado no Hospital Dr. Francisco Moran. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. O endereço é rua Angela Mirella, 354, térreo, no bairro Jardim Barueri.

Serviço – Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde, vir alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e trazer documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes.

Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Para tanto, basta acessar o site da Pró-Sangue e consultar os pré-requisitos de doação.

Para horário mais informações sobre pré-requisitos de doação e funcionamento dos demais postos de coleta, acesse www.prosangue.sp.gov.br ou consulte o serviço Alô Pró-Sangue, que atende pelo 0800 55 0300.