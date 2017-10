Com 49 imóveis na região oeste, leilão da Caixa tem mais de 50% de desconto

Encerra no próximo sábado (7), a terceira data do leilão da Caixa Econômica Federal, organizado pela empresa Sato Leilões. Com modalidades presencial e online, são mais de 330 lotes com cerca de 60% de desconto que estarão disponíveis para arremate até o dia 07 de outubro, às 10h.

Entre as cidades com itens para arremate estão Arujá, com um imóvel, Barueri (11), Carapicuíba (4), Cotia (27), Diadema (5), Embu das Artes (1), Embu Guaçu (2), Ferraz de Vasconcelos (1), Guarulhos (17), Itapecerica da Serra (2), Itapevi e Itaquaquecetuba (1), Jandira (2), Juquitiba (1), Mauá (3), Mogi das Cruzes (12), Osasco (2), Poá (1), Ribeirão Pires (2), Rio Grande da Serra (3), Santa Isabel (1), Santana de Parnaíba (2), Santo André (9), São Bernardo do Campo (22), São Caetano do Sul (2), São Paulo (183), Suzano (1), Taboão da Serra ( 15), Vargem Grande Paulista (1).

Ao todo são 335 imóveis e para quem tem interesse em adquirir um dos bens em algumas das cidades com imóvel disponível, é possível ver o editar completo, assim como os detalhes de cada um dos imóveis no site da Sato Leilões.

Uma das oportunidades é um apartamento em São Paulo, no residencial Vista Politécnica, localizado na Rua Clemente Bernini, nº 160, com cerca de 47m². O imóvel é composto por 2 quartos, área de serviço, banheiro, sala e vaga de garagem.

No site da Sato Leilões o valor do lance inicial é de R$204.185,00, na comparação de preço com outro imóvel similar a este e na mesma localização o desconto pode ser superior a 40%. O item encontrado em outro site de compra e venda de apartamentos tem valor de R$ 285.859,00, uma diferença de 81.674,00 em relação ao lance inicial do lote.

“Esses tipos de leilões são interessantes pela quantidade e diversidade de imóveis, isso atrai os clientes a pelo menos olharem mais essas oportunidades. Um outro ponto importante é que os itens de leilão muitas vezes eles estão com um custo muito abaixo, o que gera mais interessa para o público que busca investir e mesmo assim, quer economizar”, afirma a executiva de negócios da Sato Leilões, Tatiana Hisa Sato.

Uma novidade para o leilão da Caixa é que o pagamento poderá ser feito por financiamento ou FGTS. Os interessados que que desejam contar com um dos dois recursos, deverão ler o edital disponível no site da Sato Leilões e dirigir-se às agências da Caixa, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais.

No site da empresa leiloeira, está disponível a lista completa dos itens, assim como os valores para arremate dos bens. Para os interessados na compra, que devem ser maiores de idade, é necessário se cadastrar no site do leiloeiro e realizar o lance pelo link http://www.satoleiloes.com.br/Leilao/1244/grande-leilao-de-imoveis-da-caixa-economica-federal.

Já para quem deseja participar do ato presencial do leilão, deverão comparecer no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, localizado na rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista – São Paulo, no dia 07 de outubro, às 10h. Para mais informações sobre o processo do leilão o telefone é (11) 4223-4343.