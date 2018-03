Com campanha ridícula, Audax luta para não cair

A cada rodada, o torcedor do Osasco Audax fica mais desesperançoso, com o time seguindo nas últimas colocações e com um pé atolado no brejo

Faltando apenas três jogos para o término da fase de classificação, o Osasco Audax segue como um dos clubes com risco de queda à Série A3. Em doze partidas disputadas, o time osasquense só obteve duas vitórias, empatou três vezes, o último deles no último sábado, 0 x 0 com o Nacional, jogando em casa no Estádio do Rochdale e foi derrotado em sete oportunidades.

Uma campanha pífia de um clube que nasceu forte e conseguiu surpreender o mundo esportivo, com o diferenciado futebol conhecido como tiki-taka, conseguindo até o vice-campeonato do Paulistão 2016, numa decisão histórica com o Santos.

Agora na reta final, só resta uma saída, somar o maior número de pontos ganhos ou então, amargar um novo rebaixamento já que isto já ocorreu em 2017 com a queda da A1 à A2.

Na próxima rodada, neste sábado, 17, às 15 horas, o Osasco Audax encara no Distrital de Inamar, em Diadema, o Água Santa, lanterna do estadual. E na quarta-feira, 21, às 20 horas, uma pedreira, com o Audax encarando o XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra. No sábado, 24, às 15 horas, última rodada da fase de classificação, Taubaté, o Burro da Central, será o adversário do Osasco Audax no Estádio do Rochdale.