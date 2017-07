Com novo laboratório os resultados de exames serão mais rápidos

A Prefeitura de Osasco, assinou convênio com o laboratório de análises clínicas Lambert, que analisará os exames oriundos das UPAs, UBSs e da Maternidade Amador Aguiar.

O laboratório é capacitado para atender mais de três (3) mil tipos diferentes de exames, e processará a análise dos resultados dos exames de urgência e emergência em até 2 horas, como o de enzimas, muito utilizado na rede.

“Osasco avança em mais essa conquista. Com a mudança de laboratório, nós já dobramos a capacidade de exames de nossa cidade e o prazo de devolutiva foi reduzido pela metade. Além disso, melhoramos a qualidade do serviço e conseguimos fazer com que o laboratório cobrasse o preço da tabela SUS, ou seja, temos: qualidade, eficiência e bom preço para oferecer uma saúde de qualidade para a nossa população”, comentou o prefeito Rogério Lins.

A maior demanda por exames em Osasco é o hemograma, comumente solicitado pelos médicos nas primeiras consultas para identificar problemas inflamatórios ou infecciosos. O secretário de Saúde, José Carlos Vido, explicou que apenas na Maternidade Amador Aguiar são realizados cerca de 2 mil exames por dia. “Em toda a rede, esse número chega à casa dos 9 mil exames/dia”, disse.