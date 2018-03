“Com terceirização fila de atendimento será zerada”

essa é afirmação do secretário de saúde de Osasco, José Carlos Vido em audiência pública realizada na Câmara Municipal. O secretário disse também que as UBS’s terão horários ampliados em breve

O Secretário Municipal de Saúde, José Carlos Vido, fez a Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2017, durante Audiência Pública na Câmara Municipal de Osasco, realizada na tarde desta quarta-feira (28). No balanço, Vido explicou que mesmo com o orçamento reduzido em comparação com o ano anterior, foi possível aumentar os números de atendimentos. Ele admitiu, no entanto, que a falta de médicos trouxe dificuldades que deverão ser sanadas com a terceirização, a partir de março deste ano.

A Audiência Pública foi presidida pelo Vereador Francisco De Paula Santos (PSDB) e secretariada pelo Vereador Ricardo Silva (PRB). Também compuseram a mesa Jefferson Tomachevski, Assessor do Secretário Adjunto de Saúde, e Ana Maria Almeida de Araújo, Diretora de Gestão e Controle do Fundo Municipal de Saúde,

Vido iniciou a apresentação falando dos valores repassados ao Município pelo Governo do Estado, via Ministério da Saúde, que tiveram uma queda substancial, em relação ao ano de 2016.

Nos gráficos apresentados, o orçamento da Saúde era de R$ 562 milhões em 2016. No exercício seguinte, os valores caíram para R$ 548 milhões. “Foi assim que nós trabalhamos, com quase R$ 20 milhões a menos no nosso orçamento”, explicou o Secretário.

Ainda de acordo com Vido, essa queda foi agravada por restos a pagar herdados do exercício anterior. Mesmo assim, foi possível registrar um número maior de atendimentos em 2017, no comparativo com 2016, assim como na execução das despesas. Em 2016, foram R$ 513 milhões, contra R$ 525 milhões em 2017.

Vido admitiu que o maior problema da área de Saúde, no momento, é a falta de médicos. “Assumimos com 400 a menos e fomos perdendo profissionais gradativamente”, justificou. Segundo ele, isso acabou prejudicando o atendimento, mas a partir deste mês de março, com a terceirização de serviços médicos, será possível zerar as filas para atendimento.

A última fase da Audiência foi marcada pela apresentação de questionamentos dos vereadores e de munícipes que participaram do encontro. O Vereador De Paula perguntou o que tem sido feito para diminuir o tempo de espera de atendimento e questionou a aplicação da Lei do Prontuário Médico.

O Secretário de Saúde explicou que a terceirização vai permitir a ampliação do horário de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), reduzindo o tempo de espera. Em relação aos prontuários médicos, Vido destacou que está sendo providenciado o recadastramento do software, o que vai permitir a integração do sistema em toda a rede e o acesso integral aos prontuários dos pacientes.

O Vereador Ricardo Silva cobrou informações sobre reforma nas UBS e o Secretário assegurou que, em 2018, pelo menos 14 serão reformadas e entregues à população.

A Vereadora Drª Régia (PDT), por meio de sua assessoria, questionou a disparidade dos serviços oferecidos, em relação ao montante aplicado no setor.

O Secretário de Saúde também falou sobre uma parceria com a Uninove, que permitirá a reforma em algumas unidades de saúde. Vido também respondeu a questionamentos de munícipes em relação ao “fura-fila”, uma prática ilegal que altera a ordem dos pacientes na fila.

Segundo Vido, já foram feitas diversas ações para conter essa prática. O Secretário orientou a população a denunciar. “Nós não admitimos ‘fura-fila’ e, se alguém estiver sabendo, me traga a informação, por favor”, concluiu.