Como amar ser você!

Por Kel Larangeira

Houve um tempo na minha vida que eu não me sentia satisfeita com quem eu era, me olhava e só via defeitos, desejava realizar sonhos e não acreditava, observava outras mulheres e pensava o quanto eu queria ser como elas.

Foi através do autoconhecimento que percebi que a forma como eu me via, como me tratava tinha grande interferência em como me sentia. É preciso que você passe a procurar qualidades e não mais defeitos, é preciso que se valorize, que se elogie todos os dias.A autoafirmação está também nas declarações que faz sobre si

Para te ajudar nessa transformação, vou compartilhar 8 dicas:

1.Seja sua melhor amiga: Você trataria alguém que ama, como você se trata? Se a resposta for não, analise as críticas que têm feito a si, e comece a se elogiar

2.Faça uma lista de coisas que você fez e têm orgulho de contar: No início pode ser difícil, mas acredite, se você chegou até aqui, é por que passou por muita coisa, e dizer que não é forte não passa de uma “mentira” que conta para si.

3.Elogie-se todos os dias: Os pensamentos e críticas que diz sobre si, têm forte impacto sobre sua autoestima, cada vez que se critica, mais você se deprecia.

4.Não se compare: Não há frustração pior que ficarmos querendo ser igual a.. parecida com …, imagens estereotipadas “vendidas” pela mídia são ilusões. .

5.Perdoe-se: Quantas vezes nos culpamos por muitas coisas que acontece? Eu não sou uma boa mãe, boa esposa, boa isso ou aquilo. Somos boas os suficientes dentro do que aprendemos, como nossos pais foram com a gente.

6.Agradeça: Faça uma lista de coisas que você agradece. Quando agradecemos ao que temos, a vida nos proporciona uma felicidade plena

7.Realize: Faça uma lista de sonhos de curto prazo, médio prazo e longo prazo com datas para serem realizados, não existe tempo, existe como você vive a sua vida.

8.Desapegue: Se está bom deixe que fique, se está ruim deixe que vá, quantas vezes permitimos que pessoas nos façam mal? Ninguém nasceu para ser infeliz, desapegue, peça ajuda, mas faça algo pela sua melhor amiga, você!

Pratique e sinta como é o máximo ser você.