Como montar o quarto do bebê

A barriga vai crescendo e as dúvidas em relação a melhor forma de montar o quarto do bebê também.

Pesquisamos, vemos fotos, fuçamos e parece que mesmo assim, tem horas que fica difícil decidir como fazer. Para ajudar as futuras mamães que estão enfrentando esse dilema, conversamos com Marcelo Carvalho, gerente comercial da loja de móveis para bebês Batistela, para esclarecer as dúvidas mais comuns.

O berço é a grande estrela do quarto. O que é importante observar na hora de escolher o móvel?

Na hora da compra, é muito importante observar a qualidade de todos os móveis e de preferência optar pela escolha dos produtos em 100% MDF que tem vida útil longa. Outro fator importante na escolha é o modelo do berço, pois existem alguns modelos viram mini cama e o tempo de utilização é bem maior.

Existe algum lugar ideal para colocar o berço (longe da janela, encostado na parede, longe da porta, etc)?

Tudo vai depender do espaço disponível para montar o quartinho do bebê. Para que fique aconchegante é sempre bom manter um bom espaço para a mamãe circular dentro do quarto. Mas não tem regras para o lugar exato do berço pois os demais móveis e toda a decoração tem que ficar harmonizados.

Em tempos de crise, nem sempre conseguimos comprar tudo que queremos para o quarto do bebê. Quais são os móveis mais indispensáveis para essas horas?

Quando o orçamento ficar mais curto, sempre é indicado, em primeiro lugar, a compra do berço e pelo menos a cômoda para organizar as roupinhas do bebê ou mesmo um roupeiro que além das gavetas, tem mais espaço interno para organizar as peças.

Quais cuidados temos que tomar para o quarto não ficar muito “over” já que cores muito fortes e muita informação visual podem ser estressantes para os pequenos?

Sempre escolha cores neutras ou tons mais claros que combinem com os móveis do quarto. Dessa forma, conseguimos deixar o ambiente mais aconchegante e charmoso.

Como podemos economizar na decoração do quarto do bebê sem deixar o ambiente sem graça?

Desde a pintura do quarto, a mamãe poderá agregar na decoração utilizando cores diferentes em uma das paredes ou até mesmo optar pelo aplique de papel de parede.

Assim que as cores do quarto forem definidas, a mamãe poderá fazer a escolha dos protetores de berço de tecido 100% algodão que combinem com todo restante dá decoração. Hoje existem várias formas de economizar, sem perder a qualidade e o conforto para o bebê, pois existem várias lojas físicas e virtuais além de fábricas que produzem e vende com preços diferenciados.

Resumindo, sempre há muitas alternativas para deixar o quarto do nosso pequeno fofo sem gastar muito. É bom lembrar que independente de quanto podemos gastar, o que nunca vai faltar nesse cantinho, é o amor que daremos à eles, apesar de todas as dificuldades que encontraremos no caminho.