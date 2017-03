Como recuperar a boa forma depois do bebê

Depois que o bebê nasce, muitas de nós sofremos para voltar à antiga forma física. Não é só questão de estética, mas percebemos que os cuidados diários com o filhote exige muito mais energia, disposição e músculos do que imaginávamos.

Fácil não é, bem pelo contrário… Mas temos que ter paciência para acabar não entrando naquelas neuras de dietas e exercícios sem respeitar nossos limites e esquecendo que precisamos, acima de tudo, cuidar das crias.

“É importante ter cuidado para não seguir um regime muito rígido. Mesmo após a amamentação a nova mamãe ainda necessita de muita energia para lidar com um bebê pequeno, que está começando a se desenvolver e que ainda não dorme a noite toda. Os cuidados de um bebê no seu primeiro ano de vida exigem atenção redobrada. Para lidar com isso e com a rotina de trabalho, seja no lar ou no escritório, a mulher precisa estar com a saúde em dia e bem nutrida e isso requer um cardápio rico em alimentos naturais que fornecem energia e aumentam a disposição”, diz a nutricionista Sinara Menezes, que acabou nos passando mais algumas dicas.

Como o corpo funciona durante a amamentação

Durante o parto, a mulher perde instantaneamente cerca de seis quilos, que correspondem ao peso do próprio bebê, da placenta, do líquido amniótico e dos sangramentos. Após isso, a amamentação passa a ser a maior responsável pelo gasto calórico e eliminação de gorduras.

O corpo queima gordura para produzir o leite, principalmente nos primeiros meses, então, quanto mais o bebê mamar, mais peso será eliminado – estima-se que em cada mamada a mãe pode queimar cerca de 380 até 600 calorias. Além disso, o aleitamento também favorece a liberação de um hormônio chamado ocitocina, que está associado à diminuição do risco de depressão pós-parto e ainda auxilia o processo de contração do útero, contribuindo para a redução do perímetro abdominal.

No entanto esta é a fase que exige maior atenção, pois parte dos nutrientes ingeridos pela mãe através da alimentação são direcionados ao bebê por meio do leite, ou seja, os cuidados com a dieta devem ser redobrados. Nesse momento a prioridade deve ser a qualidade do cardápio e não a quantidade, visando o bem estar tanto da mãe, que necessita de mais energia para a produção do leite, quanto do bebê que necessita dos nutrientes para seu desenvolvimento.

A amamentação acabou, e agora?

Os hábitos adotados nesse período são determinantes para remodelar o corpo feminino. Após a amamentação, geralmente, o médico libera a prática de exercícios de maior intensidade, conforme o perfil individual de cada mãe, pois os órgãos já regressaram ao seu lugar e o útero já está no tamanho normal.

A nutricionista Sinara Menezes afirma que essa é a hora ideal para começar a reduzir a ingestão calórica: “Quando acaba o processo de produção do leite, o metabolismo volta ao normal e se estabiliza, portanto, para continuar queimando calorias e perder aqueles quilinhos a mais que não foram embora com a amamentação é necessário começar a controlar o cardápio, se alimentar em pequenas porções distribuídas ao longo do dia e investir em alimentos funcionais, juntamente com a prática de exercícios regulares” – explica a especialista.

Adote um cardápio balanceado e estratégico

O processo de emagrecimento após o período de amamentação costuma ser mais lento, muitas mulheres relatam dificuldade para perder apenas os dois últimos quilos que ganharam durante a gravidez. Isso acontece porque o metabolismo não está mais acelerado constantemente pela produção do leite materno, mas existem alimentos funcionais que podem facilitar esse processo, acelerando novamente o metabolismo, favorecendo a queima de gorduras e combatendo a retenção de líquidos.

Aposte nos termogênicos: capazes de acelerar o metabolismo e potencializar a queima de gordura corporal, alimentos como canela, gengibre, pimenta vermelha, café e outros, são liberados após o período de amamentação. Esses alimentos aumentam a temperatura do corpo e fazem com que o organismo trabalhe mais para digeri-los, gastando mais energia nesse processo.

Hidrate-se: a água é um estimulante poderoso e natural para o bom funcionamento dos rins, acelerando o processo de eliminação dos líquidos e impurezas retidos no corpo, colaborando assim para uma considerável redução dos inchaços e melhorando o aspecto da pele. Recomenda-se a ingestão de, no mínimo, dois litros diariamente.

Não se esqueça das fibras: presentes em vegetais e carboidratos integrais, além de facilitar o trânsito intestinal, elas ainda garantem maior saciedade por muito mais tempo após as refeições e também são capazes de impedir a absorção total da gordura ingerida através dos alimentos. Mas é importante lembrar que quando se aumenta o consumo de fibras deve-se aumentar também a ingestão de água, para que o intestino funcione perfeitamente.

A nutricionista ainda recomenda o uso dos chás, que também ajudam a manter o corpo hidratado. Há os energizantes, que podem reduzir a sensação de fadiga e aumentar a disposição para o dia a dia, como o chá verde, o chá branco e o chá de hibisco, ou ainda, para aquelas que precisam relaxar e aliviar o estresse há os chás considerados “calmantes”, como camomila, erva-doce e hortelã.

Respeite seu corpo

Assim como o corpo precisou de nove meses para se transformar e se preparar para a chegada do bebê durante a gestação, também será preciso tempo e muita disciplina para voltar a ser da forma que era antes. Não existem milagres e cada fase desse processo deve ser respeitada. Algumas pessoas demoram menos tempo que outras para recuperar a boa forma, isso varia de acordo com diversos fatores como genética e condições fisiológicas de cada mulher. O mais importante é ter paciência e respeitar o próprio corpo, priorizando sempre a saúde e bem estar da mamãe e do bebê.