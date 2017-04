Complexo Poliesportivo Ayrosa terá carreta com os serviços do Portal do Trabalhador no domingo, 9

No complexo Poliesportivo Ayrosa durante duas semanas, equipes da Secretaria de Obras da prefeitura trabalharam intensamente na recuperação da área e dos equipamentos públicos que a compõem.

Foram feitos serviços de roçagem, pintura das quadras, nivelamento dos campos de terra e de areia, pintura das arquibancadas, troca de alambrados, iluminação, manutenção nos banheiros dos vestiários, pintura das paredes e reparo no telhado do ginásio, limpeza das calhas e limpeza geral de todo o complexo. Na ocasião, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciará investimentos de R$ 2 mi numa grande reforma que garantirá mais benfeitorias no Complexo.

A entrega do espaço revitalizado à população acontece no domingo, 9, e será marcada por uma grande festa. Durante todo o dia, a prefeitura disponibilizará no local serviços municipais como aferição da pressão arterial, teste de diabetes e de glicemia, vacinação de cães e gatos, distribuição de mudas de plantas, contação de histórias, futebol de salão, cama elástica, pintura de rosto, roda de capoeira, escorregador, gincana de chinelão, pula-pula, distribuição de pipoca e algodão doce, campeonato society de crianças de 9 a 12 anos, campeonato de futebol de campo, aulas de zumba, ginástica artística e rítmica, apresentação de Kung Fu e de Judô, aulão aberto de aerodance, oficina de grafite, exposição e venda dos trabalhos das oficinas dos CRAS e do Centro Pop; além de shows musicais com artistas locais.

Uma carreta com os serviços do Portal do Trabalhador, reaberto pela atual gestão, também estará no local.