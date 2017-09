Compra do Cruzeiro do Sul de Osasco faz com que planos de saúde da Notre Dame sejam 20% mais baratos do que a concorrência, diz presidente

Depois da compra do grupo Cruzeiro do Sul, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) se pronunciou por meio de nota de seu presidente Irlau Machado Filho.

Com mais esta aquisição, o GNDI reforça sua rede própria de atendimento e mantém o ritmo de crescimento, na contramão do setor de Saúde Suplementar no Brasil

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) acaba de anunciar a assinatura de intenção de compra do Grupo Cruzeiro do Sul, que possui tradição em Osasco por ser o primeiro hospital geral privado da cidade. Com 52 anos de história, o Grupo Cruzeiro do Sul mantém ainda uma estrutura de seis centros clínicos, um pronto socorro e um laboratório de análises clínicas, além de operar um plano de saúde próprio (CRUSAM), com 54 mil vidas, cujos beneficiários serão incorporados ao GNDI.

A transação ainda será submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, se aprovada, será a nona aquisição do Grupo NotreDame Intermédica em dois anos. Hoje, o Grupo NotreDame Intermédica conta com 17 hospitais próprios presentes nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em Osasco, o GNDI já possui em sua rede própria o Hospital Renascença. A aquisição de mais uma estrutura visa atender a demanda da cidade, que possui o terceiro maior PIB do estado, com população de 694.844 mil habitantes.

A aquisição de mais este complexo de saúde demonstra a intenção do Grupo GNDI de manter sua estratégia de fortalecer sua rede própria. “A estratégia de crescer por meio de aquisições tem papel fundamental para que possamos sustentar um modelo de negócios que tem nos permitido oferecer planos de saúde até 20% mais baratos que os da concorrência. Assim, continuamos oferecendo planos de saúde de qualidade a um preço justo”, ressalta Irlau Machado Filho, presidente do GNDI.

O ritmo de aquisições tem se mantido constante pelo Grupo NotreDame Intermédica. Em abril, foi anunciada a aquisição do Grupo Nova Vida de Itapevi, que consiste na incorporação do Hospital e Maternidade Nova Vida e três Centros Médicos, localizados em Jandira e Cotia. Além desta aquisição, em maio, o Grupo inaugurou seu primeiro Hospital e Maternidade da Rede Própria na região de Guarulhos, em São Paulo, que foi projetado seguindo os mais rígidos critérios de qualidade e segurança, aliando tecnologia de ponta com um corpo clínico altamente qualificado, especializado e experiente.

O GNDI contou com a assessoria da Setter Investimentos para a aquisição do Grupo Cruzeiro do Sul e os acionistas vendedores foram assessorados pela Vinci Partners.

Mais sobre o Grupo NotreDame Intermédica

Reconhecidamente sólido, o Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) possui 49 anos de atuação na área da Saúde. A companhia é pioneira em Medicina Preventiva e, por meio de programas estruturados, trabalha para oferecer saúde integral com acolhimento aos seus mais de 3,6 milhões de beneficiários, além de proporcionar qualidade de vida e bem-estar, e incentivar a adoção de hábitos saudáveis em cada etapa do atendimento.

O GNDI opera planos de saúde, planos odontológicos e saúde ocupacional e sua estrutura de atendimento contempla hospitais e Centros Clínicos, todos próprios, localizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de ampla rede credenciada. Possui também filiais nas cidades de Campinas, Jundiaí, Santos, Sorocaba e Rio de Janeiro. Em 2014, o grupo de investimentos norte-americano Bain Capital assumiu 100% do capital do Grupo NotreDame Intermédica e implantou um novo modelo de gestão, focado em proporcionar mais investimentos, inovação e tecnologia.