Comunidade contribui e festa junina escolar em Barueri arrecada até microscópio

Desde a semana passada, várias festas juninas estão sendo realizadas nas escolas da rede de ensino de Barueri. Os eventos estão sendo bem movimentados e, além dos alunos e professores, as atividades contam também com a participação da comunidade de cada bairro.

Incentivadas pela Secretaria de Educação, as diretoras, pais e APM (Associação de Pais e Mestres) de cada escola estão organizando as barraquinhas com comidas típicas e a arrecadação está sendo revertida para a aquisição de equipamentos e materiais em benefícios da própria unidade escolar.

A Emef Margarida Maria Marciel, do Vale do Sol, realizou uma bonita festa que contou com a participação de toda a comunidade e o resultado foi muita diversão, dança e entrosamento entre os pais dos alunos.

Com o valor arrecadado com as barraquinhas, foi efetuada a compra de equipamentos esportivos além de um moderno microscópio que será usado nas aulas de ciências.

De acordo com a diretora Márcia Maria Pereira, o novo microscópio está fazendo com que os alunos assistam às aulas de ciência com mais entusiasmo. “O uso do equipamento está estimulando muito a participação dos estudantes. Estão mais interessados em adquirirem conhecimento”, comentou.