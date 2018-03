Confiança Renovada

O torcedor brasileiro sempre foi muito imediatista e bipolar em suas opiniões, principalmente quando o assunto é o futebol. Não é de hoje que o craque da quarta-feira, vira a porcaria do fim de semana, tudo muda depois de 90 minutos, e então o jogador que era contestado, passa a ser gênio, mas no próximo jogo ele pode voltar a ser aquele que não serve, caso não repita atuação do jogo anterior.

E o clássico Corinthians x Palmeiras realizado no último sábado, deixou tudo isso ainda mais evidente. O Palmeiras entrou como favorito, principalmente pelo retrospecto da atual temporada. Jailson era o imbatível, afinal, defendia um tabu de 29 jogos sem derrota e o Corinthians era o time que não conseguiu convencer em 2018.

Porém, após 90 minutos, tudo mudou. O Corinthians fez um grande jogo no clássico e venceu o rival por 2×0. Toda a desconfiança em torno do Corinthians antes da bola rolar mudou de lado e o Jailson da massa, virou vilão, após ser expulso pelo pênalti cometido em Renê Junior.

Isso tudo faz parte do futebol, mas em alguns momentos são exagerados. Mas vale destacar a retomada da confiança e do bom futebol apresentado pelo Corinthians. Sem a presença de um centroavante, o time evoluiu e essa deve ser a tendência nos próximos jogos. Durante essa semana o técnico Fabio Carille, concedeu entrevista coletiva destacando alguns pontos importantes da equipe.

O que você atribui a vitória do Corinthians no clássico?

Foi um grande jogo, de concentração alta, onde tudo o que programamos aconteceu. Conseguimos nos sobressair e anular as principais jogadas do Palmeiras, que teve chances apenas em cima dos nossos erros na saída de bola. Conseguimos controlar bem o jogo, uma vitória muito grande, com nível de concentração alto. Foi isso que cobrei dos atletas agora, tem que ser todo jogo assim.

O Corinthians mudou a forma de atuar?

É um 4-2-4 claro! Muito claro! Para marcar duas linhas de quatro, com Jadson e Rodriguinho à frente, e para atacar, profundidade a Romero e Clayson, e liberdade para os meias trabalharem por dentro. Foi um 4-2-4.

Após os títulos conquistados em 2017, relaxou um pouco o grupo neste início de temporada?

Isso é do ser humano, do brasileiro. Enquanto você vê atletas da Europa conquistando títulos e querendo mais, a gente se acomoda aqui. Serve para mim também. Não só o Corinthians, mas outras equipes que ganham muito têm a tendência de não fazer bons anos depois. O meu maior desafio agora é deixar esses caras concentrados, atentos. A gente é muito forte quando está assim. No começo do ano passado, tínhamos que ganhar até par ou ímpar. Neste, não. Por isso, fiz algumas experiências com outros esquemas. Não deu certo, então tive a humildade de dar um passinho atrás. Gostei do time. Temos que continuar assim.

Ficou frustado por não poder contar com a contratação do Alex Teixiera?

É muito difícil eu ficar reclamando. Esse tipo de coisa faz parte da vida profissional. O Alex Teixeira era um jogador que acrescentaria muita qualidade, mas não veio. Paciência. Não vamos lamentar, mas continuar trabalhando.

Neste ano está mais difícil trabalhar com novos valores?

Tivemos de acelerar um processo com o Juninho Capixaba, e ele sentiu. A gente tem de ser verdadeiro, mas tem muito potencial. O Uendel ficou um ano e meio no banco, o Arana ficou dois. O Corinthians é diferente. Está chegando o Matheus Matias agora, tem que ter calma também. Não sabemos a personalidade do menino, vamos com calma. Não conheço o garoto ainda. Acredito muito no Juninho, pela qualidade técnica. Lá na frente ele vai dar uma resposta muito boa.