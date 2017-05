Confusões de uma televisão nem tão confusa assim

Fazer jornalismo ao vivo e ter que dar uma notícia que mexe com o país, não é fácil. Por isso dou os parabéns para todos os profissionais que cobrem política nesse nosso Brasil.

Apesar de que o importante mesmo é saber qual outra atriz não come abóbora.

Precisamos de um debate sobre este assunto.

Agora, o que eu quero mesmo é uma definição sobre o SPTV (jornal local da Globo). Precisa definir se o nome é “SPTV” ou “SP1” e “SP2”. Estou ficando confuso.

E minha mãe já está com saudade do “Bake Off Brasil” (SBT).

Aproveitando…

A Ticiana Villas Boas é uma ótima apresentadora.

Mudando de assunto…

Quando uma produção não vai bem, sempre surge uma ideia mirabolante. “Os Dias Eram Assim” (Globo), não vem agradando. Por isso criaram até capítulo especial. Nada mais do que um capítulo longo. Sem falar que muitas pessoas não estão entendendo a trama. Talvez porque o povo (povão mesmo), diretamente, não foi afetado pela ditadura.

Falando em novela…

Vejo muita gente comentando “Tieta” (que está sendo reprisada no canal Viva). Sempre gosto de citar isso, a trama passou muito longe do politicamente correto. Por isso era ótima. Saudade dessa época.

E a reta final de “Rock Story” (Globo) está ótima.

Já “Pega Pega”, próxima novela das 19 horas, parece ser muito boa. Estou ansioso.

Uma dúvida…

Todo artista tem que ter opinião política? Parabéns para todos os profissionais que não seguem modinhas.

Sobre os jornalistas esportivos…

Está virando o meu esporte predileto. Não canso de falar, jornalista analisando arrogância de entrevistado é uma das coisas mais engraçadas do planeta. E quando o assunto é ego, alguns não têm muita moral para falar.

E sabe quem anda ganhando espaço na TV?

A Flor. A inesquecível jurada do Silvio Santos está ultimamente em evidência. Feliz. A moça já merecia mais espaço faz tempo.

Vou dar uma sugestão para o Silvio Santos. Que tal reprisar alguns programas do passado?

Já pensou toda semana assistir uma reprise do programa da Hebe!? Ou um programa do Bozo!?

Aproveitando…

Crise em Brasília? Crise na política? O importante mesmo é que toda quinta tem “A Praça é Nossa”. Nada como rir muito com Paulinho Gogó, Matheus Ceará, Nina e companhia. Genial.

Falando em SBT…

Faz tempo que ninguém inveja o jovem apresentador Dudu Camargo.

Para fechar…