Conquista Jardim Amaralina o maior condomínio clube do Minha Casa Minha Vida

O empreendimento foi criado para quem quer viver perto de tudo, com acesso fácil a todos os lugares, conectado dentro e fora de casa no Butantã. O Conquista Amaralina tem várias facilidades de compra, através do programa minha casa minha vida o subsidio pode chegar a R$ 27 mil

O Conquista Jardim Amaralina é um condomínio clube, com apartamentos de dois dormitórios e uma vaga de garagem além de mais de 20 itens de lazer.

O empreendimento é muito bem localizado na região do Butantã e fica a 10 minutos do Raposo Shopping.

O imóvel tem o melhor preço da região, as parcelas começam a partir de R$ 499. O empreendimento virou sucesso de vendas devido ao subsídio do programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida” que pode chegar até R$ 27.500.

Pessoas com renda de a partir R$ 4 mil podem ter o tão sonhado apartamento, a renda pode ser composta por até 3 pessoas. Outro benefício é a taxa de juros, a mais baixa da região do Butantã,a partir de 5% considerando a renda do comprador.

Além da parte financeira que é um atrativo, o projeto do Conquista Jardim Amaralina apresenta um grande clube de lazer com mais de 4 mil metros quadrados de área com piscina adulto e infantil, neste ponto o diferencial é a piscina com raia semiolímpica, churrasqueiras, quadras cobertas, salão de jogos, brinquedoteca, salão de festas, adulto, infantil e gourmet, Pet Place, entre outros benefícios.

Para atender a demanda de um mercado cada vez mais exigente, as construtoras e incorporadoras vêm apostando, nos últimos anos, em conjuntos de prédios e casas com uma ampla área de lazer e espaço para convivência: são os condomínios-clube.

O conceito de condomínio-clube é agregar, em uma mesma área, alternativas de lazer e serviços que aumentem a qualidade de vida de seus moradores com toda a praticidade, conforto e segurança que as pessoas buscam nas grandes cidades.

O objetivo de um condomínio clube é oferecer ao morador serviços e itens de lazer que, praticamente, dispensem a necessidade de sair de casa.

No Conquista Jardim Amaralina, a preocupação com o bem estar dos moradores é um dos pontos principais do empreendimento.

Serviços

Endereço: Rua Savério Quadrio, 620, Km 19 da Raposo Tavares ( stand de vendas)

Telefone 3781-4133

Site: conquistaamaralina.com.br