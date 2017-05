Construtora de Osasco está otimista com resultados do primeiro trimestre

A recuperação da economia vem acontecendo e isso acarreta em uma melhora na confiança do consumidor no longo prazo. A queda da inflação e a perspectiva de reduções da taxa básica de juros nos próximos meses também trazem benefícios para as construtoras, principalmente as inseridas no Plano Minha Casa Minha Vida. A Danpris Construtora e Incorporadora adotou algumas medidas para inovar e aproveitar o bom momento que se aproxima. Confira as soluções encontradas pela empresa:

Apartamento mais enxutos e bem aproveitados – Segundo apurado em relatório da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio), no final do ano, os imóveis que mais se destacaram nos últimos meses foram os de dois dormitórios, que variam em área útil entre 45 m² e 65 m², na faixa de preço entre R$ 225 mil e R$ 500 mil, e com volume de vendas maior de imóveis na planta. Para Dante Seferian – CEO da Danpris – o relatório da Embraesp apenas salienta o que a Construtora está executando há mais de dois anos – investindo em novidades e facilidades nas condições de pagamento. “Exemplo disso foi o Terraço Quitaúna, recém lançado em Osasco, o empreendimento enquadrado no Plano Minha Casa Minha Vida, dispõe de um terraço gourmet e estrutura completa de lazer nas áreas comuns, que já foram contabilizadas 65% de unidades vendidas. Além disso, oferecemos condições atrativas para o pagamento, com zero de entrada, parcelas pequenas durante a construção e a vantagem do comprador poder parcelar a entrada, usando inclusive, o 13º”.

Segundo Dante, com algumas medidas, a construtora está promovendo a recuperação no mercado imobiliário em Osasco – “Oferecemos condições com facilidades, valor mais atrativo, principalmente se comparado aos imóveis comercializados na Capital e na compra do primeiro imóvel e o fim do aluguel”.

Imóveis prontos para morar com preço de custo – “Fizemos uma parceria com a Lugui Móveis – loja de móveis planejados – e uma promoção com as unidades do Portal Vista Allegro e do Quest Campesina, oferecendo a unidade decorada com os móveis da loja. A promoção visa facilitar a aquisição do imóvel, permitindo que os compradores recebam o imóvel mobiliado, sem transtorno” – conta Dante, que acredita que as medidas adotadas somadas ao novo momento econômico poderá ser um bom fator impulsionador para o mercado imobiliário nos próximos meses.