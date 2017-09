Contos de um Estagiário

Hoje já é segunda-feira, feliz da vida, iniciarei o meu primeiro estágio como professor numa escola pública, que fica na boca da Cohab, em Carapicuíba.

Até que estou animado! Vesti a melhor roupa! E esta, até pode ser velhinha, porém, limpa e bem passada.

Ao chegar na escola, já fiquei perplexo ao ver a estrutura do prédio:

– Caracas ainda parece uma prisão!

Na quadra de esportes, vi um bando de loucos correndo pra lá e pra cá, uns gritando, outros se atracando na porrada mesmo!

Ali, notoriamente, não havia comunicação, somente algazarra, fiquei afônico. É muito estranho ver esses jovens perdidos e sem destino.

Pensei:

-Isso aqui é uma casa de orates!?!

A sala dos professores estava vazia, fiquei ali estático e com os tímpanos tinindo, a gritaria invadiu meu cérebro. Passados alguns minutinhos, chegou uma professora de olhos claros e baixinha e me perguntou:

– Você é o novo professor eventual?

– Não, sou o estagiário de inglês e português.

Sem pestanejar logo alfinetou-me.

– O que você está fazendo aqui nesse muquifo? Vai procurar outro trabalho pra fazer! Isso aqui já afundou e esqueceram de enterrar!

Respirou fundo e disse em tom de desprezo:

– Já leciono aqui há 29 anos, me formei em arquitetura e por ironia do destino caí na sala de aula, por uma questão financeira estou até hoje nessa encrenca!

E você, o que quer aqui?

– Bem eu… eu ainda sou estudante e preciso fazer os estágios da licenciatura.

Fiquei surpreso ao saber que a professora arquiteta, ou, arquiteta professora, leciona, artes. Confessou-me, rindo, que nem gosta de artes, mas, precisa carregar esse fardo, que nem é dela:

– Eu engano bem e vou me aposentar logo, logo, não aguento mais ver aluno na minha frente! Sem pestanejar eu questionei:

– A senhora gosta de arquitetura?

Ela, tão ligeira como uma raposa velha, disse:

– Esse é o meu sonho, quem sabe, assim que eu possa me aposentar e volte para a arquitetura.

De repente um som de sirene estrondou as paredes, era o sinal para a primeira aula, me despedi da professora-arquiteta e fui para o meu estágio de Inglês, ainda empolgado com a ideia de lecionar; soube que o professor de inglês havia faltado e o de língua portuguesa também. Agora sim, entendi porque a arquiteta se tornou professora de arte.