Corinthians e Inter/RS duelo de invictos na Copa São Paulo nesta segunda, 16, na Arena Barueri

Vice-campeão em 2016 e maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 9 títulos, o Corinthians entra em campo na noite desta segunda-feira, dia 16, às 20h na Arena Barueri, para seguir com o sonho da conquista do seu décimo troféu. Para isso, a equipe de Parque São Jorge terá que passar pelo tricampeão da Copinha, Internacional de Porto Alegre, que sempre vem forte para a competição paulista.

Nesta edição as equipes estão invictas: ambas têm cinco vitórias em cinco jogos. O Timão marcou 20 gols e sofreu 4. O Inter marcou 17 e sofreu apenas 1. Por tudo isso, a expectativa é de casa cheia e de um jogo emocionante na Arena Barueri.

A entrada é gratuita.