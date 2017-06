Corinthians faz peneira em Barueri para futebol feminino

Muita atenção, meninas nascidas entre 1999 e 2004. As categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista vão abrir inscrições para peneira, neste domingo, dia 18, das 10h às 13h, na Arena Barueri. As inscrições serão realizadas apenas neste dia e horário. Quem gosta de futebol não pode perder essa oportunidade.

Durante as inscrições será necessária à apresentação do RG e a presença das candidatas é obrigatória. A inscrição é gratuita. A data para o teste será definido e divulgado na página do Barueri Esporte Forte no Facebook.