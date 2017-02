Córrego Bussocaba começa a ser despoluído no dia 19

O Programa prevê o aprimoramento dos sistemas de esgotamento sanitário do entorno dos córregos. a Sabesp irá executar obras de prolongamento de redes, coletores e interceptores

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve na sede da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico de São Paulo), para solicitar melhorias e investimentos para a cidade. Em reunião com o presidente, Jerson Kelman, ficou acordado que a Companhia investirá cerca de R$ 100 milhões em Osasco, esse ano.

A pauta de reivindicações tratou assuntos como a revisão do contrato que rege os serviços prestados pela Sabesp ao município, bem como o ajuste dos projetos de revitalização do Rochdale e do Jardim Santa Rita, que estão em andamento na cidade. “A relação com a Sabesp tem que ser estreita e essa reunião mostrou que vai ser assim. Saímos daqui com ótimas notícias para Osasco”, disse o prefeito.

Uma das notícias a que Lins se refere é o lançamento do programa “Córrego Limpo”, que acontecerá no dia 19 de fevereiro e fará parte, entre outras ações, do calendário de comemoração do aniversário da cidade. O programa terá como foco a despoluição do córrego Bussocaba. “O [córrego] Bussocaba corta o centro da cidade e depois de limpo, será nosso cartão postal. É uma alegria imensa saber que em poucos meses, esse emblemático rio, que nasce na nossa cidade, no Parque Chico Mendes, estará despoluído. Osasco merece esse presente”, completou.

O Córrego Limpo é um amplo programa, que abrange ações de Sabesp e da prefeitura. A estatal é responsável pela implementação de novas redes de esgoto dessas regiões. O programa conta ainda com um trabalho de monitoramento da qualidade da água dos córregos.

O Programa Córrego Limpo prevê o aprimoramento dos sistemas de esgotamento sanitário do entorno dos córregos. Para isso, uma força-tarefa da Sabesp irá executar obras de prolongamento de redes, coletores e interceptores, além de aumentar o número de ligações domiciliares de esgotos.

O programa Córrego Limpo já possibilitou, desde 2007, a despoluição de 148 córregos, permitindo a retirada de 1.500 L/s de esgoto dos corpos d’água. Os trabalhos abrangeram uma área total de aproximadamente 200 km² e beneficiaram cerca de 2,2 milhões de habitantes.