Córrego Bussocaba em Osasco será despoluído

A Sabesp vai investir 100 milhões em Osasco neste ano, em obras de saneamento básico que beneficiarão toda a cidade, sobretudo a zona Norte.

O prefeito de Osasco Rogério Lins esteve reunido na manhã desta sexta, 3, com dirigentes da Sabesp em São Paulo, entre eles, o presidente da companhia, Jerson Kelman.

No aniversário do município, dia 19, começará a despoluição do córrego Bussocaba. O lançamento do programa “Córrego Limpo” vai acontecer no próprio dia 19, e fará parte de um pacote de medidas que vão ser tomadas ao longo do mês em comemoração aos 55 anos da cidade.