CPTM vai operar durante madrugada do Réveillon

Na madrugada da virada do ano, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) manterá a circulação de trens para atender aos usuários que vão participar da festa na Avenida Paulista.

As estações das linhas 7-Rubi (Luz– Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco – Grajaú), 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra), 11-Coral (Brás – Estudantes) e 12-Safira (Brás – Calmon Viana) estarão abertas para embarque e desembarque até 1h00 do dia 1º de janeiro.

Após a 1h00, somente as estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Nesse período, o intervalo entre as composições será de 15 minutos. As demais estações do sistema continuarão funcionando na madrugada só para desembarque.