CREA abre concurso com salários de até R$ 8.385,48 na região oeste

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP divulga um novo Concurso Público destinado a contratar e formar cadastro reserva de profissionais de nível médio e superior.

As oportunidades são para atuar Agente Fiscalização (5), Agente Administrativo, Agente Manutenção Predial, Agente Tecnologia da Informação, Operador Teleatendimento, Analista Advogado (2), Analista Contábil-Financeiro (2), Analista Administrativo, Analista dos Recursos Humanos e Analista Tecnologia da Informação. Em carga horária de 40h semanais, os contratados farão jus à remuneração que varia de R$ 2.980,06 a R$ 8.385,48.

Os contratados devem atuar nas cidades de Adamantina, Americana, Amparo, Andradina, Aparecida, Araçatuba, Araraquara, Araras, Artur Nogueira, Arujá, Assis, Atibaia, Avaré, Bariri, Barra Bonita, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Bebedouro, Bertioga, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo Paulista, Campos do Jordão, Capão Bonito, Caraguatatuba, Carapicuíba, Catanduva, Cerquilho, Conchal, Cosmópolis, Cotia, Cruzeiro, Cubatão, Descalvado, Dracena, Espírito Santo do Pinhal, Fernandópolis, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Garça, Guaíra, Guaratinguetá, Guarujá, Guarulhos, Holambra, Hortolândia, Ibitinga, Igarapava, Ilha Solteira, Indaiatuba, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itapeva, Itapevi, Itapira, Itápolis, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Ituverava, Jaboticabal, Jacareí, Jaguariúna, Jales, Jandira, Jau, Jundiaí, Laranjal Paulista, Leme, Lençóis Paulista, Limeira.

Há também oportunidades nos municípios de Lins, Lorena, Mairiporã, Marília, Matão, Mauá, Mirassol, Mococa, Mogi Das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Mongaguá, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Nova Odessa, Novo Horizonte, Olímpia, Orlândia, Osasco, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Paulínia, Penápolis, Pereira Barreto, Peruíbe, Piedade, Pindamonhangaba, Piracicaba, Piraju, Pirassununga, Poá, Pontal do Paranapanema (Rosana), Porto Ferreira, Praia Grande, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Promissão, Registro, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara D”oeste, Santa Fé Do Sul, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano Do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São Joaquim da Barra, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Manuel, São Paulo, São Roque, São Sebastião, Serra Negra, Sertãozinho, Socorro, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Taquarituba, Tatuí, Taubaté, Teodoro Sampaio, Tupã, Ubatuba, Valinhos, Vargem Grande Paulista, Várzea Paulista e Votuporanga.

As inscrições devem ser realizadas via internet no site www.nossorumo.org.br por meio de formulário de inscrição, entre os dias 19 de junho de 07 de julho de 2017. A taxa é de R$ 40,00 em nível médio e R$ 55,00 para nível superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e de títulos para todos os cargos, avaliação discursiva para os cargos de Agente Fiscalização, Agente Administrativo, Operador de Teleatendimento, Agente de Tecnologia da Informação, Analista Contábil-financeiro, Analista Administrativo, Analista de Recursos Humanos e Analista Tecnologia da Informação. Os inscritos nos cargos de Agente de Manutenção Predial passarão por prova prática e os candidatos ao cargo de Analista Advogado serão avaliados também por meio de Peça-Processual.

As provas objetivas, escritas e entrega de títulos serão realizadas nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba, na data prevista de 06 de agosto de 2017, em locais e horários a serem divulgados no Diário Oficial da União.

Este Concurso Público será válido por um ano e pode ser prorrogado por igual período, mais informações podem ser obtidas no edital disponível em nosso site.