Creche da Vila Militar deve ser entregue em um ano

Em comemoração aos 56 anos de emancipação político administrativa de Osasco, a Prefeitura está lançando a pedra fundamental de diversas unidades de ensino.Entre elas, a da Vila Militar

Como parte da programação das atividades dos 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade, a Prefeitura iniciou a construção da Creche Vila Militar, em Quitaúna. O lançamento da Pedra Fundamental aconteceu no sábado, 10, e contou com a presença do prefeito de Osasco, Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, vereadores e secretários.

Construída em uma área de 1.476,37 m², a Creche da Vila Militar terá capacidade para atender até 376 crianças, divididas em dois turnos. A unidade será contemplada com pátio coberto, sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais, playground, jardim, refeitório e outros ambientes. “A creche é muito importante, pois além de dar tranquilidade aos pais que precisam trabalhar, ela contribui muito para o desenvolvimento das crianças. Uma criança que frequenta creche estará melhor preparada para o futuro”, disse o prefeito Rogério Lins.

Outras sete unidades de ensino estão em construção no município, elas ficam nos seguintes bairros: Vila Menk, Jardim Conceição, Jardim 1º de Maio, Jardim Veloso, Jardim Roberto 1, Jardim Roberto 2 e Santa Maria. A Creche da Vila Militar fica localizada na Alameda Parque, s/n, ao lado do Prédio da Unifesp.

Novidades

+ SETE UNIDADES

