Criança de um ano e 11 meses, moradora de Carapicuíba, morre afogada na caixa d’água

Uma menina de um ano e 11 meses morreu afogada dentro de uma caixa d’água, na manhã desta terça-feira (20), no sítio dos avós, localizado na zona rural de Ibirataia, sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a criança é natural da cidade de Carapicuíba município onde mora com os pais, e estava na Bahia para passar o São João com a família.