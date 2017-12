Criança se perde do pai no Calçadão de Osasco

No sábado, 9, uma criança perdida foi localizada pela GCM de Osasco. O menino de oito anos utilizava à pulseira de identificação que a Guarda Civil de Osasco havia colocado em seu braço, na pulseira continha o telefone celular e o nome do responsável.

Com isso ao ser localizado e com base nas informações registradas em sua pulseira os guardas fizeram contato com seu pai que o retirou na Base Móvel da GCM estacionada no Calçadão de Osasco.

A GCM está distribuindo pulseiras de identificação para as crianças que acompanham seus pais durante as compras, a medida foi adotada após uma série de ocorrências de crianças perdidas na área Central devido ao fluxo intenso de pessoas que transitam pelo Calçadão de Osasco.