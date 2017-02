Crianças impacientes… a culpa é de quem?

Nos tempos modernos o que mais se procura é culpado para os erros alheios, o que se faz raro aos que assumem suas parcelas de culpa. Sempre a culpa é atribuída a outro, como o sócio que faliu a empresa ou o cônjuge que arruinou o casamento. Uma pratica que aos poucos foi se normalizando no cotidiano das gentes e que afeta a todos no geral. Valores e princípios que deveriam ser normais acabaram se transformando em virtude. O exemplo disso é encontrar nas paredes dos estabelecimentos com os quadros do “funcionário do mês” por ter chegado no horário, ou encontrar alguém se gabando por ser honesto, entre tantos exemplos.

O fato é que a sociedade em geral aderiu uma formatação bem complicada na inversão de valores. Posso garantir que será inevitável as consequências. Existem muitas leis que regem o universo, entre elas, as leis matemáticas, as leis físicas e uma das que mais aprecio é a lei da semeadura. Tudo que homem plantar, ele colherá.

Para ser mais especifico no que diz respeito à criança e ao adolescente vemos que infelizmente o comportamento diz muito sobre sua família, seus pais e o tipo de vida que tem em casa. Vejo muitos pais desconsertados com as atitudes de seus filhos, e mais, as vezes vejo pais que fingem que não estão vendo, ou até aqueles que largaram mão de investir na correção e ou educação mínima sociável, por não saberem o que fazer ou como agir.

A família teve uma mutação ao decorrer dos tempos, isso ninguém pode negar. Se olharmos a 10 anos atrás veremos que os valores eram outros. Se olharmos a 20, 30 ou 40 anos atrás veremos mais diferenças ainda. Aí alguém pode dizer – Ah, os pais têm dificuldades de se relacionarem com os filhos por que houve uma evolução e muitos não conseguiram acompanhar esse processo! Aí eu pergunto – Será mesmo?

Como já disse a lei da semeadura é perfeita… colhemos o que plantamos. Como Conselheiro Tutelar posso dizer com propriedade sobre o assunto, pois, vejo todos os dias coisas que parecem filme, mas é uma triste realidade. Pais que chegam com mala pronta e pertences pessoais para deixar a bagagem e o filho no Conselho Tutelar. Como se isso fosse atribuição de alguém. Vejo crianças que falam milhares de palavras de baixo calão e que os pais culpam a escola. Crianças que mesmo os pais falando milhares de vezes “não”, mesmo assim, fazem o desejo do “sim”.

Ao que se deve tudo isso?

Poderíamos arrumar centenas de desculpas, mas, a verdade é que nós pais estamos errando feio na preparação dos pequenos e não seria justo colocar este fardo nos ombros de alguém. Vejamos alguns pontos… a tecnologia não é prejudicial, pelo contrário, pode ser um grande aliado, se for usado da maneira certa. Quando colocamos um celular ou um tablete nas mãos dos nossos filhos, muitos fazem com a motivação errada, pois, a maioria faz isso para que o filho permaneça quieto por algum instante. No entanto, as vezes fica tão cômodo que deixa de existir limites e vigilância. Consequentemente o diálogo que era imprescindível para um bom alicerce, acaba.

Aos poucos fomos abolindo as mesas de dentro dos nossos lares e inevitavelmente cada um passou a comer em horários e locais diferentes. A mesa é um local de oportunidades. Os olhos não mentem. Olhar nos olhos e saber se está tudo bem, dialogar, se importar e cuidar é sinônimo de relacionamento, amor e afeto. A falta de relacionamento faz com que vivamos estranhamente com aqueles que vivem conosco e chamamos de família.

Ah, sobre as crianças impacientes… elas são exatamente o que somos e como agimos com elas. Podemos ver nos filhos o que somos e o que ensinamos. Dura realidade e difícil de aceitar, mas, o quanto antes deixarmos de resistir e assumirmos nosso fracasso ou deslize, mais rápido será nossa recuperação. E uma das coisas mais importantes para a família harmoniosa é, o pai ser o pai, e mãe ser a mãe. Até isso foi modificado em alguns casos. Bom, a lei da semeadura é assim, portanto, o que você tem plantado? Tem se relacionado com a família e investido tempo nos filhos ou só tem tempo para negócios e articulações? Tem brincado com os filhos ou só tem tempo para as redes sociais e o whatsapp? Enfim, lembre-se: – Colhemos o que plantamos! Plante atenção, amor, afeto, carinho, diálogo e verás que colheita maravilhosa terás.

Como pode uma adolescente de 13 anos ficar grávida? Como pode um adolescente de 12 anos se viciar em drogas? Como pode meu filho (a) ter reprovado na escola? Essas e outras perguntas estão relacionadas a este tema e na próxima coluna vou falar um pouco mais sobre este assunto… até lá e que seu dia seja muito abençoado.