Crianças são baleadas no Jardim Roberto em Osasco

Duas crianças foram baleadas em uma troca de tiros entre policiais e suspeitos, na tarde da segunda-feira (25), na rua Pedro de Moraes de Almeida, no Jardim Roberto, em Osasco. Um homem foi detido em flagrante por policiais militares que faziam o patrulhamento da região.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o autor, suspeito pelo roubo a um estabelecimento comercial e de um veículo, tentou fugir dos policiais invadindo uma residência. Na fuga, ele efetuou disparos que atingiram duas crianças que estavam no local e ficaram feridas — uma de aproximadamente 10 anos foi atingida na perna e a outra foi atingida por estilhaços. As crianças foram encaminhadas ao Pronto Socorro Santo Antonio. Uma das crianças teve alta e a outro foi transferida para o Hospital Municipal Antônio Giglio.

A Secretaria de Segurança Pública informou que um exame deverá ser feito nas mãos do suspeito preso para comprovar se há resíduos de pólvora. Também será realizada perícia na arma usada no crime.

O pai e a criança estiveram na delegacia depois que o menino teve alta para prestar depoimento. O carro que tinha sido roubado foi devolvido ao dono. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial de Osasco.

