Criminosos são presos após ficarem parados no trânsito de Carapicuíba

Na manhã desta terça, 9, Policiais Militares do 33º Batalhão prenderam dois criminosos por roubo de carga no município de Carapicuíba.

A equipe composta pelo Soldado Elton e Cabo Bandeira avistou um veículo Prisma da cor branca com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, ambos empreenderam fuga, parando somente por conta do trânsito local, momento que os criminosos abandonaram o veículo e seguiram em fuga a pé sendo posteriormente alcançados pelos policiais para abordagem e revista no veículo.

Dentro do Prisma abandonado foram localizados uma carabina marca Crosman, modelo Fury II Blackout 4.5mm Air Soft, um aparelho Bloqueador de Rastreamento, bem como a carga de medicamentos avaliada em R$ 6.916,00, segundo representante da empresa distribuidora dos medicamentos.



A vítima do crime reconheceu os indivíduos e informou que houve a participação de um terceiro criminoso que conseguiu fugir em outro veículo com o restante da carga e outra vítima também compareceu ao Distrito Policial e reconheceu os criminosos por outro roubo realizado em data anterior.