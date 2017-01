Cultura na Região

Artistas e Produtores de diversas áreas de atuação, revelam seus desejos, expectativas e olhares, com foco nas ações dos novos prefeitos e secretários de cultura. Os trabalhadores da área cultural sugerem ideias para os novos comandantes nas cidades da região.

A cada ano que se inicia ou quando se anuncia um novo Secretário de Cultura, os artistas, produtores e trabalhadores das artes renovam esperanças para dias melhores em sua cidade, na expectativa de que possam expressar suas vontades, desejos e sonhos para contribuir com um fazer artístico e cultural mais democrático e acessível.

Em Itapevi a expectativa é de Renovação, Diversificação e Descentralização das atividades artisticas. “É um novo ciclo que se inicia, espero que os diversos talentos da cidade sejam qualificados para novos projetos” – É o que espera o músico Sorriso Nogueira, de 33 anos, que já tem música tocando na rádio 105 FM. Outro destaque da arte na cidade, Jorge Naldo Pereira, o Tio Pan, 41, que também é coordenador do Centro de Referência da Juventude – CRJ, alimenta a esperança de que sejam criados núcleos culturais nos bairros e que o artista local seja valorizado. “A regulamentação da semana do Hip Hop é um sonho aqui na cidade, tomara que isso também se torne realidade”.

Na cidade de Carapicuiba, Pedro Fagundes, 20, ator e diretor de teatro, reflete um olhar de esperança e otimismo com a nova administração: “Por mais que eu acreditasse que a cultura do municipio estava perdida, acredito agora na nova administração. O que era uma preocupação me fez relaxar e acreditar que finalmente a cultura de Carapicuíba renascerá. Temos dentro da secretaria pessoas renomadas dentro do município que trabalham na área e isso facilita o processo. Parabenizei o prefeito Marcos Neves por este feito, embora o município passe por diversos problemas, defendo a bandeira da cultura; por isso posso dizer que me sinto aliviado em saber que a cultura está em boas mãos.”

Os artistas de Osasco sugerem ideias novas, desejam que o Edital de Artes se torne uma realidade, pensam na valorização da classe artística e desejam, que o futuro secretário dialogue com todos. “Aguardamos um Secretário de Cultura que tenha diálogo com os movimentos culturais da cidade e que saiba dialogar sobre políticas públicas para a área”, disse Cintia Sales, 26 anos, agitadora cultural.

Já Renato Reis, 33, ator e empreendedor cultural, espera um crescimento notório na arte da cidade. “Como conselheiro de teatro e circo no Comcultura vejo que pode vir a ser implantado o primeiro Edital de Fomento, o que poderia ajudar muito os artistas. Agora é ter muito foco e fé”.

Jotta Ribeiro, 39, Músico e Psicopedagogo, Fundador da Ong Arte na Lata, acredita que deveria ter mais investimentos e valorização na classe cultural. “Espero que a nova administração da cidade, reconheça o trabalho que o ‘Arte na Lata’ vem realizando nesses 12 anos de história, estamos há cinco anos fora da cidade e queremos retornar e atender os munícipes da cidade que é nossa mãe.”

Seguindo a mesma linha de pensamento de Jotta, Alexandre Frassini, 44, músico e compositor, quer que o próximo secretário tenha respeito pelos artistas da cidade e que ao contrário dos que saíram, honre seus compromissos e pague os artistas que segundo ele ainda estão sem receber seus cachês do ano passado. “Já passou da hora de Osasco ter uma Gestão Cultural séria, sem negociatas e camaradagens. Brincaram de fazer cultura nesses últimos anos. Já passou da hora de levarem nossa arte a sério”

André Luis, 41 anos, ator e diretor de teatro espera que sejam criados novos polos de teatro pelas periferias, abertura dos espaços para apresentação de grupos menores e criação de um Festival Municipal de Teatro de Osasco. O ator também sugere uma novidade interessante: “Seria bom se tivéssemos uma ‘Clínica de Artes’ onde cada linguagem pudesse ensinar a outra, sendo assim atores ensinando músicos, que ensinam artistas plásticos que ensinam atores. As linguagens conversarem e assim aprimorar o artista.”

Jason Nunes, 31, músico, acredita que a arte sempre vai transcender todo movimento político e econômico, e sempre vai usar tais segmentos como inspiração de uma nova forma de pensar. Tendo como expectativa sempre que a cultura seja sempre mantida de forma livre e apartidária. “Que os artistas de nossa cidade possam manter vivo o espírito de faça você mesmo – na expectativa de um crescimento criativo e organizacional dos artistas e projetos da região, mantendo e ampliando os movimentos realizados nos últimos anos.

O ator e diretor Tiago Barony, 34, acredita que é preciso, antes de mais nada, de um secretário que seja do ramo e que entenda os artistas. “Que saiba e tenha sentido na pele o que é realmente viver da arte. Alguém com sensibilidade para entender que a cultura é essencial na vida de qualquer pessoa, promover o acesso para os menos favorecidos e que atue de forma imparcial sem favorecimentos aos conhecidos que não haja as famosas ‘panelinhas.”

O artesão osasquense Jorge Nakano quer que o ano que se inicia, seja com maiores oportunidades para quem trabalha com sua arte e seu legado cultural. “Para que possamos alcançar nosso público, pois nosso legado é sensibilizar e trazer alegria, encanto as pessoas, essa satisfação, não tem preço”.