Cursos gratuitos no Shopping União de Osasco ensinam a preparar bolos, massas e sopas

A Central de Cursos do Shopping União traz, em agosto, receitas imperdíveis para o inverno e para servir em qualquer ocasião e deixar a família e convidados bastante satisfeitos. Além desses, destaque para os cursos de artesanato que são opções belíssimas para vender e aumentar a renda mensal.

Inscrições – Somente presenciais, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das 17h30 às 21h, na Central de Cursos, Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo).

ARTESANATO :

7/8 – 14h às 16h e 18h às 20h – Cartonagem – que tal aprender a confeccionar um prático e útil suporte para celular para deixa-lo em pé para assistir um filme ou deixa-lo na mesa de trabalho? As alunas devem levar para aula uma tesoura, pincel, rolinho de espuma e dois tecidos de algodão medindo 30×70 cm cada.

8/8 – 14h às 16h e 18h às 20h – Pedraria – será confeccionado um lindo porta-caneta de pedraria.

9/8 – 14h às 16h e 18h às 20h – Caixa de Chá – esse lindo artesanato em mdf será confeccionado com a técnica de decoupagem em guardanapo. As alunas devem levar para aula uma caixa em mdf pequena, rolinho de espuma e pincel.

10/8 – 14h às 16h e 18h às 20h – Arte com toalhas – aprenda a fazer um lindo e delicado unicórnio em dobradura de toalha. As alunas devem levar para a aula uma toalha de lavabo de microfibra.

11/8 – 14h às 16h e 18h às 20h – Terrário de cactos e suculentas – aprenda a confeccionar um minijardim com essas lindas e exóticas plantas. As alunas devem levar para aula um vaso pequeno entre 5 e 10 cm, vareta ou palito de churrasco, luvas e tesoura sem ponta.

CULINÁRIA :

14/8 – 14h às 16h – Pão de queijo e pão de batata – aprenda a preparar essas duas receitas práticas para o seu café da tarde.

15/8 – 14h às 16h – Bolo com técnica de pintura com gel comestível – passo a passo para pintar a mão um bolo usando corante gel com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Mavalério.

15/8 – 18h às 20h – Festival de sopas – aprenda a preparar uma deliciosa e saudável sopa de cará (inhame) e o tradicional caldo verde que é a sensação dos dias frios e ainda um delicioso pão de alho.

16/8 – 14h às 16h – Festival de pizza – massa e recheios deliciosos.

16/8 – 18h às 20h – Risoto e conchiglione – venha preparar essas deliciosas receitas com a culinarista Maria Marlene da Central Distribuidora.

17/8 – 14h às 16h – Sobremesas – torta gelada de limão e cheesecake de chocolate com avelã com a culinarista Fatima Giacone da Central Distribuidora e produtos Marvi.

17/8 – 18h às 20h – Risole doce e salgado – risole de brigadeiro com nozes e chocolate com cereja e risole de cream cheese e azeitona com a culinarista Fatima Giacone da Central Distribuidora.

18/8 – 14h às 16h – Sanduiche de brigadeiro, tartelete e brigadeiro de copinho – receitas irresistíveis e de dar água na boca com o chef Amilton Sodre da Vigor.

18/8 – 18h às 20h – Almoço de domingo – inverno combina com massa, então vamos ensinar a preparar um sofioli de mussarela com tomate seco e rúcula e um nhoque de mandioquinha ao molho quatro queijos.

21/8 – 18h às 20h – Bolo de aniversário pin up – aprenda a preparar este lindo bolo que está na moda e é superfácil de fazer.

22/8 – 14h às 16h – Empada doce e salgada – ideais para servir em festas, nos sabores cremosa de frango com milho e banana com chocolate.

22/8 – 18h às 20h – Especial de tortas doces – torta holandesa, sonho de valsa e de morango com a culinarista Luciana Matos da Central Distribuidora.

23/8 – 14h às 16h – Torta Regina – aprenda a preparar essa deliciosa torta em formato que lembra uma coroa e a cobertura que se assemelha a fios de ouro com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora e produtos Frutcoco.

23/8 – 18h às 20h – Brigadeiro gourmet – deliciosos brigadeiros nos sabores pistache, limão siciliano e Ovomaltine com a culinarista Rose Vitiello da Central Distribuidora.

24/8 – 18h às 20h – Faça e venda pão de mel, alfajor e cupmel – receitas e dicas de embalagem da culinarista Lourdes Diniz da Central Distribuidora e Dona Lella.

25/8 – 14h às 16h – Furry Cake (bolo peludo) – bolo com textura feito com a técnica de confeiteiro com bico no formato de ursinha, recheado de trufa de avelã e cobertura de mousse de doce de leite com a culinarista Valquiria Silva da Central Distribuidora e produtos Alispec.

28/8 – 14h às 16h – Bolo 15 anos decorado com falso drapeado e flores – aprenda a preparar utilizando a técnica de drapeado em pasta americana e flores com a culinarista Adriana Maeda da Central Distribuidora e produtos Arcolor.

29/8 – 14h às 16h – Bem-casado, goiabinha e bombom crespinho – aprenda a preparar essas delícias com a Central Distribuidora e os produtos Harald.

29/8 – 18h às 20h -Bolo de limão, trufa de licor e barra rústica – deliciosas receitas com produtos Harald e a Central Distribuidora.

30/8 – 14h às 16h – Festival de massas e molhos – massas caseiras e artesanais coloridas e deliciosos molhos.

30/8 – 18h às 20h – Cheesecake no pote – aprenda a preparar essa maravilhosa torta de queijo colorida com a culinarista Maria Antônia da Central Distribuidora.

Shopping União de Osasco

Avenida dos Autonomistas, 1400/Avenida Hilário Pereira de Souza, 700

Avenida Franz Voegeli, 707/ Vila Yara – Osasco – 3184-4000

www.shoppinguniao.com.br – facebook/uniaodeosasco – insta:shoppinguniaooficial