Daniel Matias, o vereador da família osasquense

O vereador do PRP tem sua formação na igreja evangélica, é pastor, músico e se arriscou na vida política e na primeira vez que concorreu a um cargo, ganhou. mas no primeiro ano de mandato, ele se envolveu em uma polêmica com o grupo lgbt

O vereador Daniel Matias (PRP) é de família evangélica, fez teologia e se transformou em pastor da igreja Missão Carismática Brasileira (MCB). Já foi professor de canto na sua igreja, por onde também participa ativamente do Ministério de Música. Além disso fez e faz o atendimento dos fieis de sua igreja. “Eu ajudo no auxílio das pessoas que necessitavam de algo.” Depois de algum tempo fazendo esse trabalho, foi indicado pelo seu grupo para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Osasco. Em seu primeiro teste nas urnas, ele obteve êxito e se elegeu. “A população tem criado uma distância dos políticos. A categoria está muito marginalizada. É culpa de como a política vem sendo tocada no nosso país. Eu faço parte da renovação da política, nós precisamos criar uma política de aproximação com a população.”

O trabalho de seu mandato é principalmente ligado a ações nas áreas de segurança pública e da saúde. “Nós conseguimos trazer as pessoas para discutir sobre ações com a polícia e na saúde, conseguimos descentralizar o atendimento da saúde. Estamos conseguindo avançar, talvez isso não reflita na população num primeiro momento, mas logo teremos resultados.”

O senhor se envolveu em uma polêmica com a secretaria de Cultura de Osasco após ser contrário a um cartaz, onde dois super-heróis homens se beijavam, o que ficou deste episódio?

Esse é um assunto que nunca foi discutido na cidade, havia um tabu. Eu respeito muito a comunidade LGBT, respeito o espaço de cada um. Nós entendemos que a sociedade e a família ainda são conservadoras. Dentro da câmara de Osasco, ninguém tratou mais dessa questão do que eu. Eu posso falar com propriedade, de todo o preconceito que eles sofrem dentro de casa e nas famílias.

Neste caso específico, as redes sociais foram propagadoras de uma informação pela metade?

O assunto polêmico, a briga e a discussão dão audiência e visibilidade. Eu sempre dialoguei com os grupos. Nunca maltratei ou discriminei esses grupos. Tem um grupo na cidade que se promove em cima desses assuntos. Muita gente quer colocar um contra o outro. Mas isso foi uma minoria, tive muito contato com vários segmentos da cidade. Como exemplo, um professor me procurou pois está se sentido pressionado pela direção de uma escola pois ele tem opiniões contrárias a ideologia de gênero. Existe uma pressão muito grande nas escolas para que sejam tiradas as comemorações dos dias dos pais e das mães, eles entendem que é uma discriminação, para quem tem dois pais ou duas mães. Eles querem desconstruir um modelo de família que construiu a sociedade.

As pessoas reclamam do papel do vereador em Osasco?

As pessoas questionam os vereadores sobre projetos que possam impactar na vida das pessoas diretamente. Na verdade, a maioria das coisas é de competência do executivo. Eu acho que ao invés de produzir novas leis, nós temos que cuidar para que as leis que já existem, funcionem, e isso é um grande avanço.

Qual projeto que o senhor está fazendo que pode ajudar a sociedade?

Estamos com um projeto que trata da infância sem pornografia. Queremos discutir com a sociedade. Queremos proteger a formação das nossas crianças para que a questão da pornografia e da sensualidade não seja tão presente no momento da formação. Temos atualmente uma geração muito precoce se envolvendo neste aspecto. Temos adolescentes engravidando com 12 anos de idade. Nós temos que ter um posicionamento sobre isso, não vou agradar a todos, mas temos que tomar alguns cuidados. Não vamos mudar toda a sociedade, mas se pudermos proteger as nossas crianças, nós vamos proteger.

O senhor será candidato à uma vaga na assembleia legislativa?

Eu confesso que gostaria muito de cumprir o meu mandato de vereador, mas existe um espaço na nossa sociedade que quer mudanças, diante desses espaços, eu me coloquei como candidato do meu partido.