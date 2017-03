De acordo com os sindicatos, cerca de 2 mil pessoas participaram de manifestações em Osasco

Fotos: Gustavo Prachedes

Manifestações atingem todo o País nesta quarta-feira (15) com a participação de diversas categorias. Além de metroviários, também participam bancários, químicos, metalúrgicos, estudantes e professores. As manifestações desta quarta-feira foram organizadas pelas centrais sindicais, além de movimentos como CUT, CTB, CNTE, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

A manhã desta quarta-feira, 15, começou com várias manifestações na região. A primeira foi em frente a Meritor na avenida João Batista no centro de Osasco. Centenas de sindicalistas fizeram um paralisação na indústria, em seguida, o grupo de manifestantes seguiram para a Primitiva Vianco. Neste momento eles fizeram a primeiro bloqueio de via no centro, era por volta das 8h da manhã, cerca de 200 manifestantes estavam no local.

Às 9h30, todos os sindicalistas voltaram para o calçadão da Antonio Agú, neste momento, o movimento ganhou corpo e cerca de 600 pessoas já faziam parte da movimentação. ÀS 10h, eles começaram uma marcha pelo calçadão, durante a movimentação, os manifestantes pediam para que os proprietários das lojas abaixassem as portas como forma de apoio ao movimento.

A manifestação seguiu pela a Antônio Agú, as ruas paralelas eram fechadas pelo Demutran, a Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanhavam de perto o protesto. O trânsito ficou bastante complicado nas vias do centro. A marcha continuou para a avenida dos Autonomistas, eles passaram em frente a Câmara Municipal e seguiram sentido Primitiva Vianco. O manifesto acabou no Largo de Osasco.

De acordo com a Força Sindical, mais de 2 mil pessoas participaram das manifestações em Osasco.