De acordo com Sindicato, o Estado tem hoje o mesmo número de policiais que tinha em 1994

Com o objetivo de ouvir os delegados de polícia para elaborar o planejamento estratégico das ações do SINDPESP em prol da Polícia Civil, a diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo visitará, no mês de abril, todas as Delegacias Seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A presidente do SINDPESP, Raquel Kobashi Gallinati, solicita aos profissionais que acompanhem o cronograma de visitas. “Estejam presentes quando o sindicato estiver na sua região, pois é necessário que todas as suas necessidades sejam conhecidas”, explica. Nesta segunda-feira, 17, às 11 horas, a Diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (SINDPESP), liderada por Gallinati, estará na Delegacia Seccional de Osasco, à Rua Marechal Rondon, 300 no Centro de Osasco. Às 14 horas, a Diretoria visitará a Seccional, de Taboão da Serra, que fica na Rua Albert Einstein, 805 – Jardim Salete, Taboão da Serra. Ainda no dia 17, às 17 horas, a visita será na Delegacia de Barueri, para ouvir os colegas da Seccional de Carapicuíba: Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, 200 no Jardim Silveira em Barueri.

Segundo a presidente do SINDPESP, o quadro de lotação da Polícia Civil está estagnado. “A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem um quadro de 39.475 policiais, idealizado no ano de 1994. Naquela época, o Estado de São Paulo possuía uma população de 33.848.251 habitantes. Pouco mais de 22 anos depois, em 2016, a população aumentou em cerca de 11 milhões de habitantes, mas o quadro da Polícia Civil permaneceu o mesmo. Ou seja, temos menos policiais civis por habitante agora. E a criminalidade seguiu por um caminho inverso”, critica a delegada de polícia.

Raquel acrescenta que há hoje um déficit de cerca de 9 mil cargos na instituição. Outro dado preocupante é o envelhecimento do quadro: “Somente 3% dos policiais civis tem menos de 30 anos de idade e 44% tem mais de 50 anos. Estamos perto de ter quase 44% dos delegados de polícia considerados idosos. De novembro de 2016 a fevereiro de 2017, 478 policiais civis se aposentaram e ainda estão previstas mais 1800 aposentadorias em 2017, sem qualquer perspectiva de reposição”.

SERVIÇO

Visita do SINDPESP à Delegacia Seccional de Osasco

Data: 17/04/2017 (segunda-feira)

Horário: 11 horas

Local: Rua Marechal Rondon, 300 – Centro, Osasco – SP

Visita do SINDPESP à Delegacia Seccional de Taboão da Serra

Data: 17/04/2017 (segunda-feira)

Horário: 14 horas

Local: Rua Albert Einstein, 805 – Jardim Salete, Taboão da Serra – SP

Visita do SINDPESP à Delegacia de Barueri – Seccional de Carapicuíba

Data: 17/04/2017 (segunda-feira)

Horário: 17 horas

Local: Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, 200 – Vila Silveira, Barueri-SP