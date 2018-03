De olho no G4, Oeste encara o São Bernardo

Faltam apenas seis rodadas, para o clube barueriense confirmar ou não a sua classificação à segunda fase do estadual e o time do ABC é o primeiro a ser batido.

Depois de um início arrasador e a liderança isolada, o Oeste derrapou feio e sofreu três derrotas na competição, duas delas em casa, na Arena Barueri.

No último sábado, 24, em busca da recuperação, o adversário do Oeste foi o lanterna Água Santa, que mesmo jogando em sua casa, Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, não seria páreo para o time barueriense. Mas não foi desta vez que o Oeste voltou a vencer, no final um empate magro em 0 x 0.

Com o resultado, o time de Barueri chegou aos 14 pontos ganhos, mas permanece fora do G4, porém no calcanhar daqueles que disputam uma vaga na próxima e decisiva fase. Chegou a hora do Oeste mostrar seu potencial, voltar a colher bons resultados e com isso, conseguir a desejada classificação.

Neste sábado, 3, às 19 horas, na Arena Barueri, o Oeste terá pela frente o forte São Bernardo FC, atualmente na liderança da competição e na terça-feira, 6, às 20 horas, o esperado embate regional com o Osasco Audax, no Estádio do Rochdale.