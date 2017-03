Defensoria obtém liberdade para osasquense que ficou mais de três anos preso ilegalmente

A atuação da Defensoria Pública de SP em sua política de atendimento a presos provisórios garantiu a liberdade a uma pessoa que, mesmo com alvará de soltura expedido há mais de três anos, continuava presa.

Anderson (nome fictício) foi preso em flagrante por uma suposta tentativa de homicídio – mas o juiz responsável pelo caso concedeu-lhe o direito de responder ao feito em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares. No entanto, o alvará de soltura não chegou a ser cumprido, por erro burocrático.

O caso chamou a atenção da Defensora Pública Paula Hungria Aagaard durante atendimento a detentos do Centro de Detenção Provisória de Osasco II.

Após conversar com Anderson e consultar seu processo, a Defensora identificou que o inquérito policial referente ao caso encontrava-se ainda no Distrito Policial para investigação – não havendo sequer denúncia do Ministério Público.

Além disso, a Defensora identificou que esse era o único processo ao qual Anderson respondia, contendo há três anos sua ordem judicial de soltura.

Após pedido de atuação da Defensoria Pública, o Juiz da 1ª Vara do Júri da Capital determinou novamente o cumprimento do alvará de soltura; Anderson foi solto na sexta-feira (17/3), após ficar três anos e dois meses preso.