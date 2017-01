Defensoria Pública consegue suspensão de reintegração de posse em Carapicuíba

A Defensoria Pública de SP em Carapicuíba, obteve na terça, 17, uma decisão do Tribunal de Justiça paulista que suspende uma ordem de reintegração de posse de uma área pública ocupada por cerca de 200 famílias.

Em primeira instância, a Juíza Leila França Carvalho Mussa, da 3ª Vara Cível de Carapicuíba, havia determinado liminarmente a reintegração de posse do local. O Defensor Público Antonio Machado Neto, dessa forma, recorreu da decisão, apontando a necessidade de se realizar audiência de conciliação, com intermediação do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp), órgão do Tribunal de Justiça. “O poder Judiciário possui uma função pacificadora e é no exercício dessa função que deve procurar uma solução harmoniosa para os casos, principalmente quando envolverem direitos fundamentais de diversas pessoas, incluindo crianças, idosos e deficientes”.

Ao analisar o recurso, o Desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, da 7ª Câmara de Direito Público, considerou que o cumprimento da liminar provocaria irreversível desabrigo de adultos e crianças em situação de extrema hipossuficiência, “o que vai de encontro com a razoabilidade devida, bem como representa uma afronta à dignidade humana e ao direito fundamental à moradia”.

Ao suspender a ordem de reintegração de posse até a realização de audiência de conciliação para tentativa de solução amigável, com intermediação do GAORP, o Desembargador também condicionou uma eventual reintegração de posse “à apresentação de alternativa habitacional e disponibilização de meios para a remoção das famílias e de seus bens”.