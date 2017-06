Defesa do Oeste/Barueri na série B do Campeonato Brasileiro é uma das menos vazada da competição

Com apenas cinco gols sofridos em nove jogos disputados, a defesa do Oeste é, junto com outras três equipes, a menos vazada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os zagueiros Joílson e Leandro Amaro vêm se consolidando como titulares do sistema defensivo que protege o gol do goleiro Rodolfo.

Com esta dupla formada, o time ainda não foi batido e foram apenas quatro vezes que o adversário conseguiu balançar as redes do Rubrão.

O sucesso dos dois jogadores na zaga se deu ao rápido entrosamento conquistado por ambos. Contratado para ajudar o Oeste na campanha da Série B, Leandro Amaro não atuou na única derrota da equipe no campeonato, a estreia contra o Paysandu.

Para o capitão da equipe, mesmo com pouco tempo atuando juntos, a aparência é de eles já se conheciam:

“O Joílson é uma grande pessoa, sou mais velho que ele, mas isso não significa nada, dentro e fora do campo ele me ajuda bastante, e eu o ajudo. Parece que somos dupla de zaga há muito tempo. Mesmo com pouco tempo de casa estamos nos dando bem. A gente consegue entender o que outro quer só de olhar um para o outro. O Cavalo está fazendo um grande trabalho defensivo”.

Outro reforço para a disputa da segunda divisão, Joílson também comemora o rápido entrosamento com Leandro Amaro.

O camisa 3 rasga elogios ao companheiros, mas faz questão de ressaltar todo o grupo rubro negro:

“Leandro Amaro é uma grande pessoa dentro e fora de campo, ele me passa uma grande experiência ali dentro e acredito que vamos nos ajudando. É isso que vem dando certo. Mas não é só a defesa em si que vem sendo boa e sim todo o grupo. Todos que começam o jogo e os que entram durante a partida, estão correndo muito, todos com muito foco, pois a marcação começa lá na frente. Que a gente possa continuar com a mesma humildade em marcar os adversários que assim vamos conquistar os nossos objetivos”.

O próximo compromisso de Joílson e Leandro Amaro na zaga do Rubrão é contra o Ceará, neste sábado, às 16h30, no Castelão. A equipe de Barueri soma 12 pontos e está na 14ª colocação da Série B.