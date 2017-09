Sexta-feira, segui para o estágio, sempre com o pensamento positivo, pois, pretendo exercer essa profissão dignamente. Ao entrar pelo portão da escola, vi um aluno que tinha um sinal na testa, entregando um bilhete, para outro aluno franzino, que dizia em tom de confissão e ameaça.

Ao ler aquele insulto, fiquei gelado, perplexo, sem voz, morri ali… Aquilo era a mesmíssima coisa, que acontecia comigo, quando estava na terceira série do ensino fundamental.

Estava escrito:

– Se você não me entregar 10 conto, hoje, na hora do intervalo, vai apanhar na cara e na frente de todo mundo! Vai morrê!!!

Senti algo inusitado, eram os mesmos sentimentos da personagem,“Demian” escrito por Hermann Hesse, que dizia:

– A crua realidade foi esta: o homem forte matou o mais fraco. Talvez tenha sido um feito heróico, talvez não.

Minha cabeça cristã relembrou a morte de Abel, pensei:

– O sinal de Caim era o mesmo na testa do aluno?

Em meio a multidão que entrava, consegui ver os olhos repleto de lágrimas que não queriam cair, seria um vexame derramá-las em plena escola da periferia, pois, apelidos surgiriam como: fracotão, chorão…molão!!

O opressor mais parecia um demônio sem causa, fazia aquilo por puro prazer, só para ver o outro sofrer. Falava sorrindo com os olhos:

– É hoje heimmm!! Deiz conto ou morre!

Esse episódio de 2016 me remeteu diretamente para o ano de 1975, pois, havia um menino da 4ª série, que também tinha um sinal na testa, e todos os dias me cercava, batia na minha cara, ainda comia o meu lanche, que a minha mãe preparava com tanto carinho.

Eu também não podia chorar, pois apanharia mais e ele ainda me ameaçou de morte, caso, eu contasse para alguém. Resolvi chegar atrasado na escola, até que ele descobriu e começou a se atrasar também, tudo recomeçou… o inferno se reinstalou em mim:

– Era como se Caim quisesse me matar a qualquer custo!

De volta ao presente, estou em choque, com essas lembranças, percebo que nada mudou na relação entre os estudantes, ainda vejo que alguns alunos perversos, continuam cobrando impostos, ameaçando os mais fracos e que “A Síndrome de Caim”, encarna de geração em geração e a escola é um excelente local para a sua estadia.