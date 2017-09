Demutran Barueri escolta gestante de Alphaville até a Maternidade Municipal

Em ação rápida, nesta quinta-feira, 14, por volta de 8h50, uma guarnição de motos do Grupo Especializado de Apoio ao Trânsito (GEAT) escoltou uma grávida de 41 semanas, que estava em um veículo, ao Pronto-Socorro e Maternidade Municipal de Barueri “Nair Fonseca Leitão Arantes”, no Centro.

O caso aconteceu durante patrulhamento da equipe do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito, da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana). Os agentes contam que passavam pela avenida Paiol Velho, em Alphaville, e atenderam a uma solicitação de emergência feita por Rita de Souza para que socorresse a sua filha Milena de Souza Custódio.

A ocorrência foi comunicada pelo GEAT em toda a rede e todas as viaturas do setor se solidarizaram no apoio à gestante. “Se não fosse a ajuda deles eu não conseguiria chegar”, agradeceu Rita, mãe de Milena.