Deola, um jeito diferente de ver o futebol

Ele teve os principais momentos da carreira no Palmeiras e no Vitória, mas após uma pausa na carreira, ele mudou o seu jeito de ver a vida

O goleiro Deola é morador de Osasco, ele ficou nacionalmente conhecido por jogar no Palmeiras, teve passagens por diversos clubes, como Vitória, Fortaleza, entre outros, atualmente o jogador está no time do Taboão da Serra, e disputa atualmente a Copa Paulista.

Em 2002, foi chamado, pelo então técnico do Palmeiras Vanderley Luxemburgo para fazer parte do grupo de jogadores profissionais. Depois jogou em várias equipes do futebol paulista. Já no ano de 2009, com o goleiro Marcos contundido, fez sua estreia pelo time principal, na vitória de 3 a 2 sobre a Ponte Preta. Foi a partir do segundo semestre de 2010, no entanto, que Deola começou a ter uma sequência maior de jogos como titular do Palmeiras. Em 2012, o morador de Osasco assumiu a titularidade do gol alviverde após a aposentadoria de Marcos.

O goleiro fez bons jogos, mas a pressão por títulos no Palmeiras e a própria responsabilidade de substituir o ídolo Marcos fizeram com que ele fosse alvo de críticas ao final do Campeonato Paulista daquele ano. “Jogar no Palmeiras foi uma realização, fiz mais de 100 jogos pelo clube.” Na sequência, perdeu a condição de titular do alviverde para o jovem Bruno.

Outro clube de expressão que Deola jogou foi o Vitória da Bahia, ele conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2012, time no qual foi capitão e o principal atletadaquela fase vitoriosa do time rubro-negro baiano. “Foi o melhor momento da minha carreira”, relembra Deola. Depois jogou por Atlético de Sorocaba, voltou ao Palmeiras, depois Fortaleza.

Durante aproximadamente um ano, ele fez uma pausa na carreira, em seguida foi para o Juventus e agora é o titular do Taboão da Serra, com boas atuações do goleiro, o CATS está na segunda fase da Copa Paulista.

Os altos e baixos da carreira transformaram Deola em um homem com princípios e muito mais focado na sua vida profissional. O goleiro disse que a sua conversão religiosa ajudou em sua carreira. “Eu conheço mais o que Jesus ensinou, agora eu sei quais são os caminhos que devo seguir. Você aprende a lidar com o seu temperamento e o das pessoas, adquiri mais sabedoria.”

Aos 34 anos, Deola está muito mais experiente, o goleiro disse que hoje valoriza mais os momentos com a família. “Antes eu jogava quarta e domingo, não tinha como ficar em casa, hoje tenho mais tempo para a minha família, o meu primeiro dia dos pais com minha filha foi quando ela tinha sete anos. Hoje estou mais realizado ao lado deles.”

Morador de Osasco desde 2007, ele conheceu a cidade devido a sua esposa Karine Gomes. “Eu gosto muito de Osasco. Ela está ao lado de São Paulo, tudo que você precisa está aqui. Tenho muitos amigos, é uma cidade grande com jeitinho de interior. Não me vejo morando em outra cidade, Osasco é minha casa.” Atualmente, o goleiro Deola dá palestras para atletas abordando os dois lados da fama. “Eu quero virar um palestrante, principalmente para os jovens. Eu tenho experiências na prática, os quais posso passar para jovens. Eu indico os caminhos, mostro os percalços que a vida pode oferecer.”

Para os garotos e garotas que estão começando agora no futebol, Deola dá uma dica que parece ser óbvia, mas é o que muita gente não faz. “Estude bastante, você precisa de algo a mais, quanto mais você treinar, melhor será, eu não era o melhor goleiro, mas eu era o mais persistente, a minha persistência me fez brilhar na carreira. Hoje falta vontade e determinação para os atletas. Mesmo com 34 anos, treino muito, sou o primeiro a chegar e o último a sair.”