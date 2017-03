Depois que tivemos um filho o relacionamento esfriou

A mudança na rotina sexual do casal é uma queixa comum de quem teve filhos, porém, nem sempre é abordada logo que os filhos surgem, em alguns casos porque a adaptação da nova rotina impede que percebam esta mudança, em outros porque se sentem culpados de reclamar sobre algo quando existe o mito de que o filho traz somente felicidade a vida dos pais.

É natural que existam mudanças na rotina sexual do casal.

O cotidiano está muito mais puxado e cansativo, com as novas responsabilidades que uma criança traz (e isso dura mais que os meses iniciais). Falar sobre isso com seu parceiro, dividir os afazeres dos cuidados do filho e da casa, cuidar para que ambos consigam dormir, evitando sobrecarregar um dos lados, podem auxiliar para que a rotina como casal se encaixe nessa nova etapa.

Se o bebê foi gerado pela mulher (seria melhor, se a mulher passou pelo processo de engravidar e parir?), existem alterações corporais e hormonais, que ambos precisam se acostumar.

A abstinência que muitas vezes o casal passa também é um fator a ser trabalhado, a rotina sexual precisa ser novamente inserida na vida do casal, tentar voltar a ter momentos a dois pode ajudar.

A forma como um enxerga o outro também pode mudar, pois agora a pessoa passou a ser “pai” ou “mãe” e pode ficar difícil ver o parceiro de outra forma. Porém, isso precisa ser trabalhado, ao ter um filho você assume mais um papel em sua vida, mas ele não é o único, aquela pessoa continua sendo um amigo(a), um amante, um parceiro(a), tornar-se pai/mãe, não extingue as outras características de seu companheiro. Elas podem estar em adaptação, mas ainda existem. É importante para o casal preservar os outros papeis que já existiam em sua vida.

Não se comparem. A adaptação da vida sexual de vocês a essa nova rotina é única, não usem a experiência de outros casais como medida. Uma vida sexual satisfatória é muito relativa, o ritmo de vocês é único e o importante é que vocês estejam felizes.

Se você sente que está se afastando do seu parceiro, converse com ele, tentem perceber o que está acontecendo, como aconteceu, e procurem juntos formas de se aproximarem. Se não conseguirem sozinhos procurem ajuda, pois a sexualidade do casal é algo muito importante.