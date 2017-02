Deputado Federal de Osasco defende candidatura de André Figueiredo à presidência da Câmara

Depois de diálogo com lideranças, com outros parlamentares e com a militância petista, os deputados do Partido dos Trabalhadores anunciaram nesta terça (31), que apoiarão a candidatura de André Figueiredo (PDT) a presidência da Câmara dos Deputados. A votação que definirá o comando da Câmara pelos próximos dois anos é secreta e acontece na quinta (02).

Para o deputado Valmir Prascidelli (PT), o PT decidiu unir forças com a esquerda em busca de um Brasil mais democrático. “Chegamos a uma posição firme em relação ao processo de eleição da Mesa Diretora do Congresso e, em especial da presidência da Câmara e votaremos em união com os trabalhadores e com a esquerda, lutando contra os retrocessos e contra o golpe”, afirmou.

“Nosso papel é impedir o retrocesso que o governo ilegítimo e golpista tenta impor contra os direitos sociais e contra os trabalhadores, por isso faremos oposição a todos aqueles que concretizaram o golpe. Em união com a esquerda, continuaremos nossa luta pela preservação dos direitos e pela democracia”, concluiu.

