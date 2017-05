Descarte irregular de lixo dará apreensão do veículo, multa e prestação de serviço comunitário em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou na segunda-feira, 29, a limpeza da rua Orlando Ghilard, travessa da avenida Pedro Rissato, na Vila dos Remédios, que estava tomada por lixo e entulho. A área havia sido limpa há 20 dias, mas voltou a ser usada para descarte irregular, impedindo o tráfego e causando transtornos aos moradores da região.

Para evitar situações como essa, o prefeito anunciou o início do Programa de Combate ao Descarte Irregular, que prevê, medidas como alterações na Lei 3.342, de 1997. Com as mudanças, o veículo utilizado no descarte irregular – carro ou carrocinha – será apreendido. Na legislação atual, o veículo fica passível de apreensão. Outra alteração diz respeito ao condutor da carrocinha que, autuado em flagrante, será encaminhado para cumprir serviços comunitários como varrição e limpeza de ruas e praças. “A multa será de R$ 7 mil para quem for flagrado efetuando o descarte irregular na nossa cidade”, reforçou Lins.