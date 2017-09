Desfile de 7 de setembro em Osasco começará às 9h da manhã

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, realiza o Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro com o tema “Osasco de cores e sabores, revive seus valores” na Avenida dos Autonomistas, no trecho compreendido entre os números 2.423 a 3.142, a partir das 8h30, na próxima quinta-feira, 7/9.

A programação prevê hasteamento do Pavilhão Nacional em frente à Câmara Municipal às 8 horas. Na sequência, às 8h30, prefeito e autoridades se deslocam para o palanque. Às 8h40, prefeito e a mais alta autoridade militar seguem para a concentração do desfile (entre a Avenida dos Autonomistas e Rua Antônio Agu) onde passarão em revista a tropa.

O desfile terá início às 9h com as unidades militares, seguidas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, alunos de 56 EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), além da Escola Especial Edmundo Burjato. Também participarão escolas da rede particular, entidades e associações.

Serviço

Desfile de 7 de Setembro

Programação

8h – Hasteamento do Pavilhão Nacional em frente à Câmara Municipal

8h30 – Deslocamento do prefeito e autoridades para o palanque oficial

8h40 – Prefeito e a mais alta autoridade militar se dirigem até a concentração do desfile (entre a Avenida dos Autonomistas e Rua Antônio Agu) onde passarão em revista a tropa

9h – Início do Desfile